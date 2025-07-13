台日大港水果祭7/26登場 16組人氣卡司曝光

新科金曲歌后李竺芯得獎後首次公開演出，將在台日大港水果祭上場。（行國處提供）

2025/07/13 09:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025台日大港水果祭（日台高雄フルーツ祭）將於7月26、27日兩天熱情登場，高市行國處今公布16組人氣卡司，包含新科金曲歌后李竺芯，人氣樂團芒果醬、淺提、宇宙資料庫、聽聽就好。

行國處長張硯卿指出，今年是水果祭第二年在高雄盛大舉行，演出陣容更有看頭，共邀請16組台日超人氣卡司，包含8大歌手樂團、3大吉祥物、2位日籍KOL、3組日本道地展演團體。

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行國處說明，新科金曲歌后李竺芯，將與大家在海風中感受盛夏音樂無限力量；與高雄頗有淵源的高人氣樂團芒果醬、淺提、宇宙資料庫、聽聽就好都將輪番接力開唱。

目前定居台灣的日本創作歌手山元聰將翻唱動漫主題曲與台語金曲、津輕三味線雙人組曉-AKATSUKI則以絕美旋律演奏日式經典樂曲、福島水蜜桃女孩將帶來甜美活力舞蹈、高雄日僑學校則會帶來元氣滿點的日本太鼓表演。

擁有逾百萬粉絲的YouTuber型男主廚MASA（山下勝），特別設計結合台灣水果與日式食材的「夏日水果創意料理」現場分享、同樣是日籍人氣YouTuber「高雄媳婦」Mana也將在水果祭介紹台日美味鮮果。

不讓KOL專美於前，圈粉無數的台日人氣吉祥物高雄捷運「蜜柑站長」、日本島根縣「島根貓（しまねっこ）」、來自日本友好城市熊本市「肥後丸」都會到場和大小朋友熱情互動！熊本城武將隊，以及首度來台演出的陸奧下北美人舞，更將展現精彩的日式傳統舞藝，邀請大家一起加入。

台日大港水果祭今公布卡司。（行國處提供）

台日大港水果祭今公布卡司。（行國處提供）

台日大港水果祭今公布卡司。（行國處提供）

台日大港水果祭今公布卡司。（行國處提供）

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