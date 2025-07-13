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    魚屍撈不完損失近5千萬！ 北門養殖業者嘆：每天眼睜睜看魚浮起

    颱風過後至今仍可見魚塭裡一整片魚屍浮在水面上。（吳依潔提供）

    颱風過後至今仍可見魚塭裡一整片魚屍浮在水面上。（吳依潔提供）

    2025/07/13 09:52

    〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲颱風吹斷電線桿造成台南溪北地區大規模停電，魚塭也因沒電無法供氧，大量魚隻死亡損失慘重，受災漁民甚至無力整理，迄今仍是一整片魚屍浮在水面上。王姓業者無奈說，損失近5千萬，工作只剩撈死魚。

    成大電機系畢業的王先生，在外地從業多年，但仍一心想要回家鄉繼承家業，10幾年前毅然決然回北門和父親一起養魚，去年父親過世後，他便隻身照顧著12甲大的魚塭。他說，這是他50年來看過最大的風災，不僅魚貨受損，連住家鐵門也都被捲起、整片飛走，窗戶也支離破碎；停電後魚塭裡的虱目魚撐過2、3天，最終還是缺氧死亡，現在的工作只剩撈死魚。

    王先生細數12甲魚塭大約損失30萬斤虱目魚，加上損壞的機械與其他成本，總計近5000萬跑不掉。台灣基進台南黨部主委吳依潔送物資到新營區公所之際，也繞道過去拜訪王先生，眼前一整片翻肚虱目魚屍場面令她感到震懾，更多的是不捨。

    吳依潔提到，許多人到區公所申請災害虧損補助，無意間聽到阿伯與公所人員對談，提及自家損失慘重連吃飯的心情都沒有。她說，黨部人員連日打電話確認民眾需要哪些物資，也呼籲各界發揮愛心，可透過丹娜絲颱風捐款專戶，伸出援手。

    新營區公所大批民眾等著叫號申請災害虧損補助。（吳依潔提供）

    新營區公所大批民眾等著叫號申請災害虧損補助。（吳依潔提供）

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