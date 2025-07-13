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    竹縣新埔鎮115線寶石橋交通瓶頸 將爭取6.8億元拓寬

    寶石橋已使用約45年，路幅不足造成交通瓶頸，且缺乏人行空間。（新竹縣政府提供）

    寶石橋已使用約45年，路幅不足造成交通瓶頸，且缺乏人行空間。（新竹縣政府提供）

    2025/07/13 09:31

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新埔鎮寶石橋位於115號縣道上，為南北向橫跨鳳山溪的要道，往南可往芎林鄉銜接台68東西向快速道路和國道3號，但橋齡已約45年，且路幅不足造成交通瓶頸；縣府研擬寶石橋拓寬工程，近日完成初步規劃，預估總經費約6.8億元，後續將向中央爭取工程設計及工程經費。

    縣府工務處表示，寶石橋位於新埔鎮寶石國小附近，平日有通勤車流，假日也是旅遊重要路線，但橋樑使用已約45年，現況路幅與共線的文德路並未同寬，除了造成交通瓶頸，也容易發生事故。此外，舊橋梁設計不符合用路人需求，機慢車和行人必須與快車爭道。

    縣長楊文科接獲鄉親反映寶石橋的改善需求後，指示縣府團隊著手評估。工務處2023年研擬「新埔鎮寶石橋拓寬工程」提報「生活圈道路交通系統建設計畫」，獲交通部公路局審議同意補助規劃案。目前已完成初步規劃。

    工務處指出，工程規劃將橋梁長度由原來的180公尺延長為219公尺，原寬8.6公尺拓寬至15公尺，雙向各佈設一個3.25公尺車道、一個2公尺慢車道，及1.5公尺寬的實體人行道，提升車行空間，同時更落實人本空間，保障學童的通學安全。

    改建的橋梁採用預力混凝土橋梁，相對於鋼構橋梁工程造價較低，且後續維護管理亦較容易，考量地方文化，南側寶石亭配合保留。此外，工程也將施作環河路路口改善，設置偏心左轉車道、路口重新設計、重設標誌標線等，改善交通瓶頸問題。

    新竹縣新埔鎮寶石橋位於115號縣道上，為南北向橫跨鳳山溪的要道，往南可往芎林鄉銜接台68東西向快速道路和國道3號。（新竹縣政府提供）

    新竹縣新埔鎮寶石橋位於115號縣道上，為南北向橫跨鳳山溪的要道，往南可往芎林鄉銜接台68東西向快速道路和國道3號。（新竹縣政府提供）

    寶石橋拓寬完成示意圖。（新竹縣政府提供）

    寶石橋拓寬完成示意圖。（新竹縣政府提供）

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