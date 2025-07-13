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    今高溫飆38度、週末恐有熱帶系統 吳德榮：對台威脅不可小覷

    今晴朗炎熱，全台最高溫達38度，要注意防曬、防中暑，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。（資料照）

    今晴朗炎熱，全台最高溫達38度，要注意防曬、防中暑，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。（資料照）

    2025/07/13 09:47

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（13日）晨各地區平地的最低氣溫約在23、24度之間，白天晴朗炎熱，全台最高溫達38度，午後山區有短暫雷雨的機率，週末有熱帶系統發展，對台的威脅不可小覷，需密切觀察。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今晴朗炎熱，全台最高溫達38度，要注意防曬、防中暑，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。各地區氣溫為：北部24至37度、中部24至37度、南部23至37度、東部24至38度。

    明（14日）多雲時晴仍炎熱，水氣略增，清晨、上午西半部有局部短暫降雨機率，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率；週二起至週四（15至17日）晴午後多雲仍炎熱。

    熱帶系統發展部分，輕颱「百合」今晨生成，明後天掠過日本本州及北海道東方近岸及近海，再向東北遠離，對台灣無威脅。週五（18日）之後的天氣，與發展中熱帶系統的動向有關，最新各國模式皆顯示，發展之「熱帶系統」位置及動向並不一致，對台的威脅，雖不完全相同，但絕不可小覤，模式還會繼續調整，需密切觀察。

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