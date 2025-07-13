高雄輕軌延長末班車昨夜首發 乘客:方便多了

高雄輕軌延長末班車方案昨晚啟動。（高捷提供）

2025/07/13 09:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌延長末班車昨晚首發，高市捷運局長吳嘉昌特地到場為輕軌值班人員打氣，同時了解運作情況，乘客反映多正面，有人說「可以逛晚一點」、有人認為這樣真的「方便多了」。

代為操作輕軌的高雄捷運公司說明，考量市民及旅客夜間活動或下班後返家交通需求，輕軌營運時間由原本的22:00延長至22:30，每日將增加4圈共8趟車次，逆行末班車為22:30準時自C1籬仔內站發出，順行末班車則於22:35發出，首日成果良好，全日總運量達39245人次，有明顯效益。

請繼續往下閱讀...

高捷觀察延長末班車首日搭車狀況，不少旅客在晚間搭乘輕軌返家、轉乘或前往夜間活動地點，有人帶著折疊式單車、還有爸媽帶著嬰兒車。

捷運局長吳嘉昌特地到場向輕軌夜班人員致意，並在月台了解旅客上下車狀況，大多數旅客對輕軌延長末班車表示肯定，直說這樣方便很多。

吳嘉昌強調，輕軌是市民生活一部分，希望透過更貼近使用者需求的營運安排，打造真正友善、便利的公共運輸環境。

高市捷運局長吳嘉昌（右）昨晚訪視輕軌月台，了解民眾對延長末班車的使用情況。（高捷提供）

高市捷運局長吳嘉昌向輕軌夜班車值班人員致意。（高捷提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法