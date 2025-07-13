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    緊鄰台東市最優海景 1162坪旅服區土地招商投資

    台東縣府招商的臨海路旅服區土地緊鄰國際地標。（記者黃明堂攝）

    台東縣府招商的臨海路旅服區土地緊鄰國際地標。（記者黃明堂攝）

    2025/07/13 08:49

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府推出最新招商投資案，在緊鄰台東市海濱公園、森林公園及湧泉的「臨海路旅遊服務區市地重劃區」公開招標設定地上權，期限50年，由於是市區旅遊黃金地段且面積廣闊，縣府認為極具觀光潛力，值得投資開發旅遊相關事業。此案即將於8月5日上午10點在縣府A201會議室公開開標，目前開放民眾領取投標書，歡迎民眾踴躍參與投標。

    招商基地緊鄰台11線省道與海濱公園間的「海景第一排」，海濱公園海水湛藍，近年來成為台東市重要旅遊據點，國際地標則是跨年晚會等各式大型表演活動的舉辦場地，這裡也緊鄰占地近300公頃的森林公園，天然地下水的湧泉則是人魚共游的泳池，同時也是通往東海岸與縱谷的交通分界樞紐，人流密集，是開發相關旅遊服務設施的黃金地點。縣府希望藉由引進資金與活力，透過民間業者的經營管理能力，活化抵費地之利用。

    縣政府表示，考量近年台東縣已成功打造獨有的觀光活動特色，吸引大量遊客參與，在旅遊服務產業使用土地的需求，也隨之增加；同時為了保留土地資源的永續使用，屬市地重劃區抵費地，地形完整、開發條件佳，將「台東市臨海路旅遊服務區市地重劃抵費地」湧泉段21、26、26-1地號土地，規劃以設定50年地上權方式，面積共1162坪，權利金底價1億2586萬餘元，由民間業者規劃、使用、興建及維護管理。由於本已是旅服區，投資旅服業沒有土地變更問題，有利於迅速開發。

    地政處指出，本案以設定地上權方式招商，得興建觀光服務旅遊等相關多元設施，將有助於帶動區域觀光動能，形成產業聚落效益、商機無限。

    台東縣府招商的臨海路旅服區土地緊鄰台東市海濱公園。（記者黃明堂攝）

    台東縣府招商的臨海路旅服區土地緊鄰台東市海濱公園。（記者黃明堂攝）

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