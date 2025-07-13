拒毒尚勇！台中市毒防中心24小時諮詢專線 來電逾8成是藥癮個案

全市有11家醫療院所「青少年藥癮治療計畫」，提供全額補助戒癮治療，另針對女性藥癮者推出「藥妳好孕 衛妳守護」輔導計畫，照顧孕產階段身心需求，服務延伸至孩子就讀幼兒園或年滿6歲。（台中市衛生局提供）

2025/07/13 00:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕拒毒尚勇！台中市政府統計毒防中心24小時諮詢專線（0800-770885），在去年接獲來電1263通，其中藥癮個案有1053通，占8成3，一般民眾則有174通，大多是戒癮諮詢，提醒民眾善用毒防諮詢專線，有效戒癮。

衛生局指出，為協助市民認識毒防中心與藥癮服務資源，全市有11家醫療院所「青少年藥癮治療計畫」，提供全額補助戒癮治療；針對女性藥癮者推出「藥妳好孕 衛妳守護」輔導計畫，照顧孕產階段身心需求，服務更延伸至孩子就讀幼兒園或年滿6歲。

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毒防中心也與台中地檢署合作「藥癮緩起訴個案專責駐點計畫」，則提供即時轉介與追蹤支持，強化司法與衛政合作，並提供「藥癮治療補助方案」，減輕經濟負擔，降低就醫門檻，鼓勵民眾勇敢面對問題、及早求助，向毒害說不。

衛生局長曾梓展說，毒品防制是市政推動的重要一環，市府團隊持續投入毒品防制與藥癮戒治工作，透過設置毒防中心與諮詢專線，提供市民即時、安心的協助，如果您或您的家人、朋友有毒品防制或藥癮戒治相關問題，可撥打24小時毒品危害防制中心諮詢專線0800-770885（請請你、幫幫我）尋求協助，由專人提供專業協助與轉介服務。

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台中市府統計毒防中心24小時諮詢專線（0800-770885），在去年接獲來電1263通，其中藥癮個案有1053通，占8成3。（台中市衛生局提供）

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