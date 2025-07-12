台南復電率96.5％ 台電感謝家屬體諒：每次颱風都要「借走」爸爸

台電感謝家屬體諒，每次颱風就得「借走」爸爸幾天。（民眾提供）

2025/07/12 22:47

〔記者王捷／台南報導〕統計至12日晚間9時，台南地區尚有1萬452戶未復電，復電率已達96.5%，仍待搶修區域包括學甲、七股、北門與將軍等地，台電正加速處理，台電感謝所有員工，也要家屬體諒每次颱風天就要借用爸爸、老公好幾天。

台電台南區處表示，這次風災重創西港、將軍、七股、佳里等沿海區域，為利就近調度，在佳里服務所設立前進指揮所，並獲昭清宮同意借用廣場，做為暫置搶修材料的場所。

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因災情嚴重，所需材料繁雜，僅是配送與分發就極具難度，目前台南地區主幹線多數已搶通，後續工程進入分歧線與接戶線搶修階段，這類工程需深入民宅或小巷，技術風險與工作強度也隨之升高。

台電也關心現場的員工，即使面臨搶修壓力，也一定要以安全為主，包含停復電操作、檢電與接地作業，每一環節皆須通報確認後才能進行施工，避免意外發生。

台電台南區處處長黃明舜也多次深入災區，昨天深夜11點多仍在工地督導搶修進度，並向地方里長說明現況與致意。許多台電員工連日未返家，清晨天未亮即出門搶修，工作至深夜後以簡單食物果腹；雖身體極度疲憊，仍以高度意志力投入。

台電感謝全台各區處支援人員與承攬廠商日夜投入，也要感謝台電眷屬，每次颱風天就要借用爸爸、老公好幾天，也希望家屬能體諒，這份辛勞是為了早日讓居民恢復正常生活。台電將持續堅守崗位，以最高效率完成最後搶修階段，讓每一戶人家的燈火儘早再度點亮。

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