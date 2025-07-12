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    運動控集合！ 全台唯一「親水運動館」就在安南

    台南「安南區全民運動館」預計明年8月完工。（圖由南市體育局提供）

    台南「安南區全民運動館」預計明年8月完工。（圖由南市體育局提供）

    2025/07/12 22:36

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕全民運動新地標即將誕生！南市啟動「安南區全民運動館營運移轉案」招商作業，公布未來營運規劃方向，預計今年第3季正式公告招商，盼打造成為全台唯一結合生態的親水運動館。

    這座全民運動館可是來頭不小！它是體育署「前瞻基礎建設計畫－充實全民運動環境」的補助案之一，工程經費達3.3億餘元，中央補助1億元、市府自籌2.305億元，預計明（2026）年8月就能亮相。

    基地位於安南區九份子，昔為台江內海，因此結合歷史意象，設計「健康運動」與「綠水運動」兩大特色，還融入台江屋意象，可望成為全台唯一的生態親水運動館，運動之餘也能感受自然之美。

    南市體育局長陳良乾表示，未來營運將透過《促參法》公開招商，邀請優質廠商加入，專業經營、活化空間，讓大家享有更安全、舒適、多元的運動服務。

    而最受關注的「回饋措施」，包括在地居民享有票價優惠與敦親睦鄰方案；65歲以上長輩與低收入戶，在公益時段可免費使用體適能中心與羽球場；身心障礙朋友與陪同者，全時段憑證免費進場；提供主辦機關及其所屬單位每年合計36天次（平日24天次、假日12天次）無償使用綜合球場；南市各級學校及代表隊享有專屬優惠。

    體育局表示，預計今年第3季正式公告招商，第4季完成簽約，讓專業進場、資源共享，共同打造一座屬於安南、屬於全民的「運動＋生活＋自然」三合一幸福基地。

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