為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大考考題出現營頭廟門聯 撰寫者李明家說分明

    去年大學學測的社會科題目。（取自大考中心）

    去年大學學測的社會科題目。（取自大考中心）

    2025/07/12 21:36

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東大潭保安宮的南營營頭廟的門聯，在去年大學學測成為社會科題目，昨天是出題之後的第一次「迎王」遶境，當時撰寫者李明家也參與整個活動，眼見作品竟然成為大考的考題，他特別說明當初的創作緣由，因為今天正逢大學分科測驗，也讓人直呼巧合。

    去年大學學測在社會科中一題以兩座營頭廟的門聯「南狩丙丁民有慶、營鎮鯤溟國無災」及「北巡壬癸軍威壯、營靖洪流將令嚴」，要考生依門聯所代表的意義判斷地名，讓學生學以致用，最後答案公布為東港鎮內都有的「大潭、後塭仔」選項，且兩副對聯確實都在保安宮的營頭廟找到同樣門聯，後來還一度引來一陣「考古風」。

    「我寫的啦！」85歲的大潭在地耆老李明家是國中老師退休，曾擔任當地大潭保安宮的管理人，因此在重建東南西北中等五營的營頭廟時，門聯全由他一手操刀，沒想到在數十年後的大潭迎王，還得知他的門聯被選為大考題目，實在是非常驚訝。

    李明家說，天干中甲乙、丙丁、戊己、庚辛、壬癸分代表東、南、中、西、北的代稱，大潭北方為牛埔溪，早年堤岸未加高極易泛濫，因此以營靖洪流為主題，南方則是接近大鵬灣，早年同樣有西南長浪海水倒灌的情形，就如同有大尾「鯤」在內興風作浪，且鯤溟本身就是大海之意，《莊子》中更曾有鯤化身為鵬的傳說，與大鵬灣地名有更深層次的交織。

    大潭保安宮北營。（記者陳彥廷攝）

    大潭保安宮北營。（記者陳彥廷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播