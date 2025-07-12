大考考題出現營頭廟門聯 撰寫者李明家說分明

去年大學學測的社會科題目。（取自大考中心）

2025/07/12 21:36

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東大潭保安宮的南營營頭廟的門聯，在去年大學學測成為社會科題目，昨天是出題之後的第一次「迎王」遶境，當時撰寫者李明家也參與整個活動，眼見作品竟然成為大考的考題，他特別說明當初的創作緣由，因為今天正逢大學分科測驗，也讓人直呼巧合。

去年大學學測在社會科中一題以兩座營頭廟的門聯「南狩丙丁民有慶、營鎮鯤溟國無災」及「北巡壬癸軍威壯、營靖洪流將令嚴」，要考生依門聯所代表的意義判斷地名，讓學生學以致用，最後答案公布為東港鎮內都有的「大潭、後塭仔」選項，且兩副對聯確實都在保安宮的營頭廟找到同樣門聯，後來還一度引來一陣「考古風」。

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「我寫的啦！」85歲的大潭在地耆老李明家是國中老師退休，曾擔任當地大潭保安宮的管理人，因此在重建東南西北中等五營的營頭廟時，門聯全由他一手操刀，沒想到在數十年後的大潭迎王，還得知他的門聯被選為大考題目，實在是非常驚訝。

李明家說，天干中甲乙、丙丁、戊己、庚辛、壬癸分代表東、南、中、西、北的代稱，大潭北方為牛埔溪，早年堤岸未加高極易泛濫，因此以營靖洪流為主題，南方則是接近大鵬灣，早年同樣有西南長浪海水倒灌的情形，就如同有大尾「鯤」在內興風作浪，且鯤溟本身就是大海之意，《莊子》中更曾有鯤化身為鵬的傳說，與大鵬灣地名有更深層次的交織。

大潭保安宮北營。（記者陳彥廷攝）

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