大學分科測驗》化學料降6級分 文組落點數乙決勝

得勝者文教升學輔導專家藍天予（右）、許致昇（左）分析今年分科測驗落點。（記者楊綿傑攝）

2025/07/12 21:47

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學分科測驗今落幕，補教老師認為，今年化學較難，有採計者分數將往下降，但醫學系不受影響，台大醫預估須287級分，至於台大電機估較去年降1級分為228級分。一類組法商等科系若採計數乙，則無法預估，若只看史地公則大致與去年相同。總體而言，5科不加權情況下，二類組台大門檻為226級分、清交成門檻為209級分、中字輩門檻202級分。

得勝者文教升學輔導專家許致昇說明，今年回流到分科測驗的名額減少，因此競爭會變激烈，某些科系分數可能提高。從考題來看，化學較去年難，因此有採計化學者預估分數會下降。不過以醫學系來說，大致仍估與去年持平，台大醫估287級分、陽明醫估284級分、自費醫牙門檻估263級分、公費醫門檻估260級分。

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得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，採計化學的影響從二類組會逐漸明顯，如台大電機去年為229級分，今年估降1級分，其餘二類台大門檻、清交成門檻、中字輩門檻都將下修6級分。不過未採計化學的老牌私校二類科系，則可能因電機資工浪潮提升分數，如中原、長庚電機估較去年提高2級分為165級分及160級分。

藍天予另指出，AI浪潮也是可觀察重點，前年已有許多中字輩電資與台清交二類非電資分數接近，去年開始超越，如台大生機電與中興電機甲前年分數持平，去年前者為248級分、後者252級分；又如台大土木與中正電機甲前年分數持平，去年前者為241級分、後者246級分，估今年差距將持續拉大。

一類組部分，藍天予提到，由於歷史略難、地理持平、公民略易，因此決勝仍在數乙，但數乙無參考數據難預估，是最大變數也是最好機會，如政大法律採數B非數乙，估309級分與去年相同，其他如台大法律財法組、台大財金等採計數乙者，考生若想讀就勇敢填，可能會有意想不到收穫。

總體而言，許致昇建議考生，趁剛考完記憶猶新立刻對答案，方能較準確預估分數，然後再排列出有興趣校系，並填滿一百個志願。

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