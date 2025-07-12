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    首頁　>　生活

    金門臨時工無力負擔父喪費用 傑人會募款救急

    金門傑人會創會會長蔡其雍（左二）、金門傑人會會長劉紹軍（右二）、金門農工前校長陳水芳（右一）將募得善款交給李男，傳遞社會的溫暖與力量。（金門傑人會提供）

    金門傑人會創會會長蔡其雍（左二）、金門傑人會會長劉紹軍（右二）、金門農工前校長陳水芳（右一）將募得善款交給李男，傳遞社會的溫暖與力量。（金門傑人會提供）

    2025/07/12 21:33

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門一名在社會福利機構擔任短期臨時工的李姓男子，近日不幸喪父，讓原本家境甚窘的經濟狀況雪上加霜，身為家中獨子，他平日微薄的收入要扛起家計已很困難，此時更無力負擔父親後事；金門傑人會得知，立即發動募款，獲社會善心回響近12萬元，立刻在11日交給李男暫解燃眉之急。

    金門傑人會表示，李男是家中獨子，母親長期打零工維生，身體狀況不好，家中遭此驟變，又面臨約10萬元喪葬費用的龐大數字，不知如何籌措？讓原本生活壓力沉重的李男更不知所措。

    金門縣傑人會說，李男為解決父親喪葬事宜，曾向任職單位提出預支工資的請求，但受限於公部門會計制度規範，無法核准。

    金門傑人會創會會長蔡其雍說，傑人會得知後立即發起愛心募款，號召會員及社會善心人士共同響應，短短幾天，成功募得11萬8千元，要做為協助李男家庭處理後事的急難救助金。

    蔡其雍說，11日與金門傑人會會長劉紹軍、金門農工前校長陳水芳共同前往李男工作地點，將募得善款交給李男，傳遞社會的溫暖與力量。

    劉紹軍說，李男在遭受沉重打擊後，仍默默扛起家庭重擔，努力維持生活，他所展現的那份責任感與沉穩，讓人深切感受到他內心的堅韌與力量。傑人會一定會伸出援手，陪伴他走過困難，不讓他孤單面對挑戰。

    除了傑人會的協助，金門縣政府社會處得知李男的遭遇也主動介入，會在適當時間依照規定，對李男家庭提供相關的急難救助。

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