丹娜絲重創南台灣 衛福部啟動緊急應變機制收治逾700人

面對丹娜絲風災，衛福部盤點災區民眾與醫療院所需求，啟動緊急應變機制。（資料照，記者邱芷柔攝）

2025/07/12 20:59

〔記者邱芷柔／台北報導〕丹娜絲颱風重創南台灣，衛福部盤點災區民眾與醫療院所需求，啟動緊急應變機制，並與地方政府同步推動補助與協助措施，包括災害慰問金、例外就醫、健保卡免費補發等，並針對受災戶與照護機構啟動後續扶助機制。

衛福部今（12日）指出，自海上颱風警報發布後，衛福部啟動緊急應變小組，請六區緊急醫療應變中心掌握所轄急救責任醫院運作情形，截至7月12日中午，共收治緊急傷病患713人，已出院644人，整體醫療運作正常。如因停電或網路異常影響健保申報，可向健保分區業務組反映。

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安置方面，截至7月12日13時，台南白河、東山、後壁、柳營、學甲、鹽水共開設6處收容所，安置30人。台南後壁區之台南教養院災情嚴重，360名身障者與員工曾歷時3日無水無電，已於9日恢復供電，後續修復由中央與地方協力進行。

南部長照機構受損方面，嘉義市有3家日照中心、1家團屋、1家長照住宿式機構，嘉義縣16家日照中心、2家小規模多機能、1家家托、1家團體家屋、1家住宿式機構、7家居家式長照機構，台南地區持續調查中。衛福部將彙整各部會補助資訊，供機構參考辦理保險理賠及賦稅減免等，並將長照費用申報期限延至7月14日，以利特約機構因應。

慰問金方面，衛福部依規定對死亡或失蹤者每案補助20萬元、重傷者5萬元；賑災基金會則分別補助40萬元與10萬元。另針對住家淹水逾50公分之低收入或中低收入戶（具實際居住事實者），基金會每戶加發1萬元。

就醫方面，衛福部啟動「例外就醫」機制，受災民眾無須持卡亦可就醫，健保卡若毀損或遺失，可註明「丹娜絲颱風受災」免費補發，至各地郵局、戶政事務所或健保署據點辦理，亦可撥打健保署免付費專線洽詢。

衛福部表示，將持續滾動盤整災區需求，督請地方加速災後申報作業，中央與地方衛生體系將共同努力，確保災中與災後醫療與社會支持不中斷。

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