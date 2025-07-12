災後救援不分區 台南公所團隊「你幫我、我挺你」

玉井開口合約支援鹽水清理環境。（圖由南市民政局提供）

2025/07/12 20:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中度颱風丹娜絲重創台南，沿海地區電力受損、路樹倒塌情況嚴重。為加快災後復原，台南市各區公所即刻啟動「跨區支援機制」，由受災較輕區域調度搶修廠商、人力與機具，前往重災區協助投入救災。

這次災情中，玉井區雖災損輕微，卻主動協助鹽水區調度開口契約廠商，派出卡車、怪手、山貓等機具與技術工協助清除倒塌路樹與障礙物。玉井區曾在0121楠西地震期間遭重創，當時獲得他區協助，如今化為助力支援他人，展現公所間災時互助的韌性與情誼。

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另永康區也立即動員搶修資源支援七股區，提供卡車與山貓等機具與人力協助災後清理作業。各區公所憑藉平時建立的災害防救協定精神，當受災規模超出單一區公所自救能力，能由其他行政區緊急調度防救災資源投入搶災，提升整體搶修效率，減輕災區負擔。

市長黃偉哲表示，丹娜絲颱風挾帶的強風豪雨重創台南，嚴重衝擊台南民生經濟，市府除了向中央及外縣市請求支援、與國軍協調支援清理家園，也持續動員全力協助產業復原，並積極向民間招募資源，邀請各界發揮愛心，為災民伸出援手。市府團隊持續對受災民眾提供必要支持與服務，確保都能獲得妥善照顧，早日重建平安生活。

永康區公所動員支援七股災區清理環境。（圖由南市民政局提供）

永康區支援北門、後壁區物資。（圖由南市民政局提供）

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