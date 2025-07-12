大學分科測驗》性平與時事成公民科亮點 補教：無法靠閱讀能力猜答案

大學分科測驗公民科，補教得勝者文教老師張雪雲說，性平與時事成公民科考題亮點，考生無法僅靠閱讀能力猜出答案。（記者林曉雲攝）

2025/07/12 20:12

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗今（12）日落幕，最後一節考公民與社會科，補教得勝者文教老師張雪雲分析，整份公民考題呈現出「生活化、學術性強、語言清楚實用、非背誦型設計」特色，其中性別平等議題考出多題，高三選修命題達18至20題，學生無法僅靠閱讀或直覺猜答案，必須真正理解題目與情境，對有念書的學生是鼓勵。

張雪雲說，去年題目「迷惑性」很高，考生可從閱讀中找出答案，閱讀能力強的考生易拿高分，但今年不僅要閱讀，題目知識性很高，有讀書有分數，預估均標、後標及底標都上升2級分，5標預估頂標52、前標47、均標41、後標33、底標27級分。

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張雪雲進一步分析，今年政治12題、社會9題、經濟12題、法律9題，題目觸及社會福利、性別平等、虛擬保護、關稅、通膨、網路平台、街頭藝人、外送平台、個資保護、空虛感受等學生日常經驗常見議題。

此外，張雪雲認為，今年命題素養導向明確，需要「理解概念加上應用情境」，學生若有念書、能思考，會感受到考題與生活的連結；而學術與時事融合，從國際政治（如關稅、全球通膨）到國內公共議題（如性別與福利制度），議題化設計兼具深度與廣度，題型設計活潑且融會貫通，許多題目難以一眼界定屬於哪一個領域，例如同時涉及經濟與社會議題。

張雪雲也說，今年圖表題清楚易讀，如第29題整合5個圖表，辨識數量與比例的差異，強調概念辨識力；另問答題分數占比大，問答題僅4題，但每題6分、共24分，若答錯或誤解題意，影響總分極大，約可影響1.4至1.5級距；也呈現高素養及高情境特色，多重選擇、圖文整合、題幹敘述均明顯生活化，如性別平等、街頭藝人、虛擬保護、網路外送平台、勞動控制等均以真實語境提問。

大學分科測驗公民科，補教得勝者文教預估5標，均標、後標及底標都估上升。（記者林曉雲翻攝）

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