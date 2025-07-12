週日上看36度！北部、東北部慎防午後大雨

週日午後，大台北、東北部及其他山區，恐有局部短暫雷陣雨。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/12 21:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（13日）台灣各地及澎湖地區大多為多雲到晴；金門及馬祖則有局部短暫陣雨或雷雨。午後，大台北、東北部及其他山區恐有局部短暫雷陣雨；清晨到上午，南部及澎湖也有局部短暫陣雨；而東南部地區將有焚風發生機率，請多加注意。

中央氣象署預報，週日太平洋高壓勢力偏強、午後雷陣雨範圍減少，各地大多為多雲到晴的天氣。清晨到上午，南部地區可能有局部短暫陣雨；午後，大台北、東北部及其他山區，也有局部短暫雷陣雨，外出活動要留意天氣變化。

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溫度方面，週日各地高溫約32到35度，大台北、南部及東南部地區，則容易有局部36度以上的高溫，而東南部恐有焚風發生機率。離島的澎湖為多雲時晴，氣溫約27到31度；金門為多雲短暫陣雨，氣溫約27到31度；馬祖為多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫約27到30度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，台灣下週一的水氣又會變得多一些，雖然不到於是劇烈的降雨狀態，但各地山區、近山區平地，午後都有可能出現降雨的機會，而各地的高溫可達32到35度，部分區域則有機會來到36度或以上，因此防曬、防中暑的準備不可少。

紫外線指數方面，週日各地均為「過量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為西南風，北部稍易累積污染物。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週日西半部高溫仍上看36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週日各地均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日北部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

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