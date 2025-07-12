「王太太」布條掛滿街！ 埔里清潔隊拆300多條罰不到

埔里鎮33個里都可看到「王太太」地下錢莊放款違規廣告布條。（埔里鎮清潔隊提供）

2025/07/12 19:34

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮掛滿「王太太」地下錢莊放款布條，埔里鎮長廖志城擔心民眾被吸引去借錢，更擔心背後還夾帶詐騙，要求清潔隊動手開拆，半天就拆掉300多條。清潔隊長陳俊宏表示，布條拆不勝拆，最傷腦筋的是印得斗大的電話號碼是王八機，查不到該電話用戶個資，根本無法開罰。

埔里鎮33個里的街道都可看到「王太太」放款布條，該布條最醒目的字，除了「王太太」之外就是電話號碼，其他則是較小的字體，顯示放款、利息等訊息。該種地下錢莊放款廣告布條，不僅破壞市容觀瞻，鎮長廖志城也擔心萬一借貸背後還有詐騙，鎮民受害嚴重也可能觸法，因此要求清潔隊大力拆除。

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埔里清潔隊週五半天就拆了300多條，還有不少未拆。隊長陳俊宏表示，清潔隊會繼續拆，但地下錢莊的布條還是會繼續掛上去，且業者有恃無恐，因電話使用王八機，知道電信業者不會透露個資，公所查不到布條是誰掛的，也就無法告發開罰。

雖有民眾曾向清潔隊透露，曾看過兩個年輕人開車沿路掛，但沒有記車號，無法以車牌追車再查人；懸掛的人也會躲監視器，都找沒有監視鏡頭的地方掛布條。

陳俊宏說，環保局有在研擬獎勵民眾拆違規廣告看板、布條，集滿一個數量就可向清潔隊兌現洗碗精或洗衣精，希望辦法能早日公布，鼓勵鎮民都來幫忙拆違規廣告布條或看板。

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