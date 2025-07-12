大學分科測驗》公民科考川普關稅 全教會：混合題對社會組考生較有利

大學分科測驗最後一節考公民科，川普關稅等入題，全教會評論教師群認為，今年混合題型較難，對社會組修過選修的考生較有利。（全教會提供）

2025/07/12 19:17

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗最後一科考公民與社會科，全國教師會教師群說，川普關稅及外送勞權入題，難度提升，富有思考性，與去年相比，整體較難，尤其整體混合題型，對社會組修習選修課程的學生較有利，預估分數較去年下降。

台北市華江高中老師劉怡婷說明試題特色，時事題如第8題提到「決定對特定進口品提高關稅」，為美國總統川普提高關稅實況；第27題提到「數位民主創新app」，為新興科技議題；另在跨領域題如第39至42題提到 「相對剝奪感（社會運動）、生產可能曲線、行政法原理原則」等，同時融入必修的法律及經濟，以及選修上課程概念；而圖表判斷題多，至少有兩題（第29題及第39題）是使用題文資訊來評判圖表的適切性。

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至於混合題型配分約42分，劉怡婷說，除了單選題外，也包括問答、表格、圖示，如第36題提到失業率，學生除須了解失業率類型、概念，還需配合圖示作答，整體混合題型設計恰當，且難度較為高，對社會組修習選修課程的學生較為有利。

此外，探究實作如第19、20題，學生須從圖表中理解所欲測驗的概念（勞參率、機會成本、再生產性勞動），不僅需對課程概念理解，還需靈活運用概念，方能正確應答；另選修下冊別命題，多與必修課程內容融合，但仍未見選修下冊別「中國政治與區域和平」相關試題。評論老師包括桃園市平鎮高中曾露瑤、新北市金陵女中張孝評、台中市文華高中李佳浤、北一女賴柷宏。

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