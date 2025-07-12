澎湖農產品聯合成果展舉行 「澎湖好農」展實力

澎湖農特產品展售會推動澎湖好農。（記者劉禹慶攝）

2025/07/12 19:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖繼「澎湖優鮮」普獲好評後，再推「澎湖好農」！澎湖縣政府輔導澎湖縣農會辦理「澎湖農產品聯合成果展售活動」，今（12）日在馬公第三漁港國際廣場熱鬧登場。此次活動不僅吸引大批民眾共襄盛舉，展示「澎湖好農」品牌推廣成果，更展現澎湖在地安全農業的堅實實力與農民的用心。

此次活動由縣長陳光復、議長陳毓仁、議員許國政、呂黃春金、農漁局長陳高樑、澎湖縣農會總幹事陳邦碩等人共同出席，展現澎湖縣在推動安全農業上的豐碩成果，包括獲得澎湖好農及溯源認證的有機蔬果、美濃瓜、嘉寶瓜、白膜花生、澎湖菜豆等皆以半價促銷，讓消費者以實惠價格品嚐在地好滋味，實現「食在地、享當季」的生活理念。

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展區內的地方農特產品與特色小吃如澎湖冰花吸凍、南瓜炒米粉、花枝蝦卷、香茹茶等也大獲好評，充分呈現澎湖農業的多元風貌。活動中，高雄區農業改良場澎湖分場亦展示「菊島之華」等專為澎湖選育的南瓜品種，以及具保水保肥功效的生物炭與病蟲害防治資材，提供農民最新的病蟲害管理資訊與資源應用。

「澎湖好農」是澎湖縣政府與農會近年來全力推動的農業品牌，透過溯源制度的導入，鼓勵農民朝向在地生產、無毒、可溯源的永續農業發展，澎湖在面臨海島氣候挑戰下，農業發展尤顯艱辛，但在澎湖縣政府積極輔導及農民堅持下，澎湖好農不僅提升農產品品質與安全性，也成功串連產地與消費者的距離，藉由展售與推廣協助農民拓展行銷通路，增加收益。

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