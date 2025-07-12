為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖農產品聯合成果展舉行 「澎湖好農」展實力

    澎湖農特產品展售會推動澎湖好農。（記者劉禹慶攝）

    澎湖農特產品展售會推動澎湖好農。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/12 19:27

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖繼「澎湖優鮮」普獲好評後，再推「澎湖好農」！澎湖縣政府輔導澎湖縣農會辦理「澎湖農產品聯合成果展售活動」，今（12）日在馬公第三漁港國際廣場熱鬧登場。此次活動不僅吸引大批民眾共襄盛舉，展示「澎湖好農」品牌推廣成果，更展現澎湖在地安全農業的堅實實力與農民的用心。

    此次活動由縣長陳光復、議長陳毓仁、議員許國政、呂黃春金、農漁局長陳高樑、澎湖縣農會總幹事陳邦碩等人共同出席，展現澎湖縣在推動安全農業上的豐碩成果，包括獲得澎湖好農及溯源認證的有機蔬果、美濃瓜、嘉寶瓜、白膜花生、澎湖菜豆等皆以半價促銷，讓消費者以實惠價格品嚐在地好滋味，實現「食在地、享當季」的生活理念。

    展區內的地方農特產品與特色小吃如澎湖冰花吸凍、南瓜炒米粉、花枝蝦卷、香茹茶等也大獲好評，充分呈現澎湖農業的多元風貌。活動中，高雄區農業改良場澎湖分場亦展示「菊島之華」等專為澎湖選育的南瓜品種，以及具保水保肥功效的生物炭與病蟲害防治資材，提供農民最新的病蟲害管理資訊與資源應用。

    「澎湖好農」是澎湖縣政府與農會近年來全力推動的農業品牌，透過溯源制度的導入，鼓勵農民朝向在地生產、無毒、可溯源的永續農業發展，澎湖在面臨海島氣候挑戰下，農業發展尤顯艱辛，但在澎湖縣政府積極輔導及農民堅持下，澎湖好農不僅提升農產品品質與安全性，也成功串連產地與消費者的距離，藉由展售與推廣協助農民拓展行銷通路，增加收益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播