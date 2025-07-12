大學分科測驗》公民與社會考完解脫了 台北考生：難度中等偏難

大學分科測驗第二天考完公民與社會，雖然突然下了一場大雷雨，也掩蓋不住考生們的好心情。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/12 18:51

〔記者孫唯容／台北報導〕解脫！114年大學分科測驗最後一節公民與社會，不少學生提早交卷，普偏學生認為難度比中等再困難一些，題型多元化，包含俄烏戰爭、失業率、外送員薪資立法、男女薪資成長相關等議題都有納入考題。

西松高中陳同學說，覺得寫起來「還OK」，討論失業率的題目感到印象深刻，有寫到與中美貿易相關的時事題型；內湖高中湯同學說，公民如果沒唸書，用基本知識沒辦法順利應答，今年多了很多看不懂的專業題型，沒有準備就不會考好。

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中正高中一名男同學則說，自己很意外寫到最後面「只有左邊有題目，右邊沒有題目 」，比自己想像中的題目還少，難度中等不會太難，也不至於太簡單，不過這次考題沒有出現需要畫圖的題目，僅有文字題，這點也讓自己感到意外。

永春高中林同學則說，覺得本次公民考題比起歷屆來說還要困難，其中有考到「男女結婚生第一胎的薪資成長率」，這題個人感覺不容易應答，混合題型還有俄烏戰爭等時事。

達仁高中張同學說，難度中等，經濟題比較難，手寫題目部分沒有配圖型的題組比較難。大直高中江同學則說，自己發現題目很多元化，有提到用媒體操作政治的選舉結果、外送員是否要立法保障外送員每一單都可以獲得多少報酬等情況。

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