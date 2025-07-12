險撞漁船！佳冬太陽能浮台物件漂流 旭東科技致歉承諾速清

佳冬太陽能浮台物件漂流險撞漁船。（民眾提供）

2025/07/12 18:33

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕日前丹娜絲颱風強風巨浪，造成旭東科技在屏東佳冬外海設置的太陽能浮台打到岸際，經廠商多日清除，今天仍有浮筒脫落隨海流漂浮，不僅可能影響漁民作業，更引發航道安全疑慮。旭東科技表達歉意，強調這些HDPE材質的浮筒「完全無毒可回收」，將盡快請外包廠商出海清理，避免二次災害發生。

丹娜絲颱風侵襲期間，屏東沿海地區湧現駭人巨浪。旭東科技在佳冬外海的太陽能浮台「全上岸」，成為全台熱議話題。今天仍有部分固定浮台的HDPE材質浮筒，在海上載浮載沉。漁民抱怨，這些漂浮物不僅可能纏繞漁網，損壞漁具，甚至在能見度不佳的情況下，有與船隻碰撞的風險，嚴重影響出海作業的安全性，讓許多漁船在海上提心吊膽。

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對於浮筒漂流造成漁民困擾，旭東科技楊經理今日出面表示高度歉意。他解釋，海上工程作業主要由外包廠商負責，若浪況過大，基於船隻及人員安全考量，廠商確實不願貿然出海。楊經理強調，這些漂流的浮筒材質皆為HDPE（高密度聚乙烯），與台積電使用的再生水管以及一般民生用水的水管材質相同，具有完全無毒、可回收再利用的特性，不會對海洋環境造成污染，也不會嚴重損壞漁船船身。他承諾，將立刻協調外包廠商出海，全力搜尋並清除所有脫落的浮筒，將對漁民造成的不便降到最低。

屏東縣政府農業處在接獲漁民陳情後表示，已經要求旭東科技的廠商必須立刻執行清除作業，避免這些海上漂流物影響漁業航道安全。會持續追蹤旭東科技的清除進度，確保所有脫落浮筒都被妥善移除。

佳冬太陽能浮台物件漂流險撞漁船。（民眾提供）

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