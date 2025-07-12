猴子工讀生出來！ 一屁股坐樹上與人對視 走近一看竟是「牠」

黃喉貂看到人靠近錄影，立刻坐好、撓癢。（民眾提供）

2025/07/12 18:43

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市有民眾在靠近山區的部落散步時，發現「獮猴」一屁股坐在樹枝上，人「猴」對視5分鐘，卻愈看愈不對勁，這才發現是貂不是猴！發現民眾說，第一次看到黃喉貂如此，讓自己深深懷疑「莫非是台灣獮猴也當工讀生扮黃喉貂？」

民眾見「猴子」一屁股坐在樹枝上，一邊錄影邊說道，「牠可能是被狗追上樹，腳也沒力了」。想不到話才剛出口，牠卻「演起來」，馬上趴伏枝上、抬腳撓癢。觀看到影片的民眾說，牠「是聽懂人話、故意證明還是吐槽人類嗎？很沒禮貌」、「這隻應該是成精了，但看坐姿應該是猴精變的」、「猴子當工讀生實在很不敬業，還被抓包」。

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民眾說，當時在散步，遠遠見到樹上有「猴子」，本不以為意，自己走近，對方也未遠離，「這麼大膽的應該就只有猴子吧！」只是愈走愈近、愈看愈怪，外型瘦長、頭型也不對，只有坐姿符合，再仔細一看，竟然是隻頗為壯碩的黃喉貂正盯著自己。雙方大眼瞪小眼，樹上貂觀察人類動向，樹下人懷疑「這隻是假的吧？」一時無語，直到靠近十幾公尺，牠才從容下樹離去。

據農業部資料，黃喉貂出沒在海拔300到3900公尺原始林，民眾卻在台東市郊發現，海拔明顯不符，一般族人印象中，黃喉貂在山區出沒，這次來到山腳下，就當地人經驗也確實少有。

黃喉貂出現在山下部落樹上，與民眾對視。（民眾提供）

一屁股坐在樹椏上的黃喉貂。（民眾提供）

黃喉貂出現在山腳下的部落中。（民眾提供）

黃喉貂從容離去。（民眾提供）

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