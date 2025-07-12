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    首頁　>　生活

    溺水頻傳 台中在地民間團體捐100件救生衣

    中華民國常不輕協會與大甲中央扶輪社、甲安埔鐵馬服務團，捐贈100件救生衣，將設置在大安與大甲沿海地區，免費供民眾借用，減少戲水風險。（民眾提供）

    中華民國常不輕協會與大甲中央扶輪社、甲安埔鐵馬服務團，捐贈100件救生衣，將設置在大安與大甲沿海地區，免費供民眾借用，減少戲水風險。（民眾提供）

    2025/07/12 18:05

    〔記者歐素美／台中報導〕天氣炎熱，溺水案件頻傳，中華民國常不輕協會與大甲中央扶輪社、甲安埔鐵馬服務團今天（12日）在大安媽祖文化園捐贈100件救生衣，設置在大安與大甲沿海地區，免費供民眾借用，減少戲水風險。

    發起捐贈的常不輕協會服務團創團團長林明達說，海岸線是市民的重要休憩空間，但安全意識與設備若未普及，易造成難以挽回的遺憾。因此率先捐出救生衣，並號召社團與志工認捐，獲得廣大迴響。

    活動現場除進行捐贈儀式，也安排「海域安全教學」，透過志工示範與實物操作，教導民眾正確穿戴方式及基本救援觀念。與會來賓紛紛稱讚，此舉不僅是物資捐贈，更是公共安全意識的具體實踐。

    救生衣將分區設置於大安濱海公園、大甲海岸線等多處熱點，並結合志工巡守制度，確保設備有效流通與使用。中華民國常不輕協會等單位說，海岸安全不能只靠政府，民間力量的投入將是改變的關鍵。台中市風景管理所、海巡署中部分署等對此也表示肯定與支持，展現政府與民間合作守護生命安全的決心。

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