市民敲碗好久！新北新版環保兩用袋「NEW BAG！」亮相

設計師陳振銘作品「NEW BAG！」以簡約線條與幾何圖形打造錯視效果，在「環保兩用袋設計比賽」奪得首獎。（圖由環保局提供）

2025/07/12 18:05

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市環保局自2013年推出兼具購物袋及專用垃圾袋功能的環保兩用袋以來，12年已成功減少逾2.3億個塑膠袋使用，節省2819公噸塑膠原料與6231公噸碳排放。今年7月起更推出全新設計的白色版本「NEW BAG！」，延續舊版粉紅袋款的購物與垃圾袋雙重功能，民眾只要貼有防偽標籤，無論新舊版本皆可作為新北市專用垃圾袋使用，並可於雙北地區通用。

設計師陳振銘比賽勝出

這款新袋由獲得「環保兩用袋設計比賽」首獎的設計師陳振銘設計，以簡約線條與幾何圖形打造，營造錯視視覺效果，在曲面使用時產生動態光影變化。陳振銘指出，「袋子不是平面，而是在使用中變為凹凸曲面。線條在不規則曲面上的光影交錯，將產生有趣的視覺互動。」更強調「環保的核心是珍惜，如果一個袋子能讓人捨不得丟，它就真正發揮了環保價值。」

請繼續往下閱讀...

環保局表示，目前「NEW BAG！」已於全市3000多家量販店、超市與便利商店陸續鋪貨，供民眾購物未自備袋時使用。此外，也鼓勵市民養成自備購物袋或重複使用兩用袋的習慣，持續減少一次性塑膠袋使用。

環保局說，為提升辨識度與在地特色，新北市垃圾袋標籤自去年起改為自動化製程，圖樣也從市地圖改為富有地方代表性的「女王頭」，並新增「新北樂圾車」QR Code，供民眾查詢收運時間與防偽標籤資訊。另，為擴大環保兩用袋的應用場域，市府也開放商家自行申請設計與製作「商品萬用袋」，只要符合環保材質與規格規範，即可納入專用垃圾袋系統，兼具企業形象與環保責任。

7月起推出全新設計的環保兩用袋，此次全新白色版本「NEW BAG！」亮相。（圖由環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法