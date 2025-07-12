PK日系鬼魅！ 台灣府城隍廟「爾來了」意象8/10出展日本

台灣府城隍廟匾額「爾來了」，與台灣首廟天壇「一」字匾、竹溪寺「了然世界」並列為府城三大名匾。（記者王姝琇攝）

2025/07/12 18:05

〔記者王姝琇／台南報導〕日本大阪市將於8月10至20日在中央公會堂舉辦「魔幻台灣」台灣文學展，由國立台灣文學館策展，除了台灣版「怪談」，並邀台灣府城隍廟正殿名匾「爾來了」意象授權前往參展，呈現台灣宗教信仰文化與教意。

台灣府城隍廟主委郭榮哲表示，「魔幻台灣」台灣文學展期間適逢日本盂蘭盆節，呼應夏日怪談，以台灣魔幻、靈異、神仙鬼怪角度切入，介紹不同面向的台灣文學作品；匾額「爾來了」為城隍爺信仰文化代表，濃厚民俗色彩亦與主題相呼應。

請繼續往下閱讀...

此次「爾來了」以意象授權方式參展，引導觀者進入「原住民文化」、「日本文化的影響」、「台灣民俗再發掘」、「當代通俗文學」、「文學小說」、「詩歌裡的魔幻」等六大展區，藉此讓日本觀眾認識台灣文學字裡行間所融會的多元文化與想像力。

台灣府城隍廟「爾來了」，與台灣首廟天壇「一」字匾、竹溪寺「了然世界」並列為府城三大名匾。「爾來了」於1937年由台陽廖雨亭敬獻、黃敬軒題字，蒼勁勇猛的行草隱藏寓意，不僅詮釋城隍燮理陰陽、恩威並濟的神格，更具警世意涵。廟方多年前已為這3個字完成專利申請，此次授權意象出展，還特別準備銅製小型「爾來了」復刻匾及特製鑰匙圈小禮贈與日方。

台灣府城隍廟復刻名匾「爾來了」及特製小物贈與日方。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法