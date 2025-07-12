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    明提防午後雷陣雨！熱低氣壓蠢動影響台灣時間曝光

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    2025/07/12 17:44

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署預報，明天各地大多為多雲到晴，但要注意午後雷陣雨。氣象署也預測，下週五、六在菲律賓呂宋島東方海面恐會生成熱帶性低氣壓、也不排除可能增強為颱風。

    氣象署預報員張承傳表示，明天（13日）各地大多為多雲到晴，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部地區有局部短暫陣雨；下週一、二兩天（14、15日）水氣會稍微增多，苗栗以南地區有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

    下週三、四（16、17日）兩天天氣回穩，張承傳說，屆時大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨。下週五、六兩天（18、19日）兩天改為吹東風的環境，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    張承傳指出，要注意的是目前菲律賓附近海面是個大低壓帶，之後會有熱帶擾動生成，下週五、六兩天可能增強為熱帶性低氣壓、甚至不排除是颱風，但因時間還久，還需要再觀察。

    而目前在太平洋上的熱帶性低氣壓TD07在今天下午14時中心位置在北緯25.1度，東經141.3度，以每小時7公里速度，向東北進行，近中心最大風速每秒15公尺，朝日本方向移動，預估很快會增強為今年第五號颱風「百合」。張承傳說，它未來朝日本方向移動，對台灣無影響。

    菲律賓附近海面是個大低壓帶，氣象署預估下週會有熱帶擾動，進而生成熱帶性低氣壓、甚至颱風。（取自氣象署官網）

    菲律賓附近海面是個大低壓帶，氣象署預估下週會有熱帶擾動，進而生成熱帶性低氣壓、甚至颱風。（取自氣象署官網）

    氣象署提醒注意高溫。（氣象署提供）

    氣象署提醒注意高溫。（氣象署提供）

    位在太平洋上的熱帶性低氣壓TD07朝日本方向移動，對台灣無影響。（取自氣象署官網）

    位在太平洋上的熱帶性低氣壓TD07朝日本方向移動，對台灣無影響。（取自氣象署官網）

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