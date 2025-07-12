大學分科測驗》首度考數乙 補教：「學測翻車，分科翻身」

今年首度考數學乙，補教得勝者文教老師解創智（右）和魏上智（左）表示，如預期的簡單。（記者林曉雲攝）

2025/07/12 17:36

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗今年首度考數學乙，補教得勝者文教老師解創智表示，今年數學乙和學測數學B範圍不同，但難度相比起來，數乙比數B相對簡單一點，前2題簡單到考生在答題時可能會笑出來，和原本預期難度差不多，數乙給學生第二次機會，「學測翻車，分科翻身」。

解創智表示，數乙本來命題就會比較容易，不過因為108新課綱，數乙範圍首度包括微積分，多了高三課程，今年數乙高三範圍是2題手寫題，加上1題選填，難度等同於課本隨堂練習，雖多了一些單元，但考的非常平易，可吸引未來的考生願意報考數乙，而數乙未來的難度趨勢也如今年，計算量與以前指考相比差不多，簡單題目還變多。

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解創智表示，數乙考題跨各領域，代數、幾何、統計及分析約各4分之1，數甲則都考幾何和分析，題目屬中間偏易，沒有冗長計算，各冊配分和題目都出得很好，預估5標為頂標49、前標44、均標36、後標29、底標25級分。

補教老師魏上智進一步分析各冊分布，1、2冊考出29分，3、4冊考出37分，5、6冊考出34分，各占約3分之1，計算量不會太大，線性規劃考在手寫大題，文字沒有複雜敘述，考生翻開第1和第2題都會很開心，心裡穩定下來，題目由簡單逐漸加難，第3題條件機率，用數算的也可答題；第4題考正立方體，立體空間頂點邏輯配置，是以往較少見的創新題型。

魏上智表示，第5題是數據分析與相關係數變化的傳統題，計算量少一點；第7題考矩陣，按部就班可算出；第8題考非特殊角之三角函數；第9題多選題考期望值與機率，是唯一需要大量計算，要花滿多時間計算；第10題考複數運算，基礎易拿分；第11排列組合題也不難拿分；第12題要花點時間思考圖形；第13至15題考微分及圖形與變化分析，與課本中微分章節緊密結合，考生熟悉基本題型即可拿分。

至於第16到18題是每年必考的傳統線性規劃題，魏上智說，答題要注意的陷阱「不等式的不超過」應加上等號，否則恐被扣分，若依三個條件正確列出不等式，並正確畫圖、代入頂點座標，幾乎可拿全分。解創智說，這題組在課本單元內，比課本習題還更容易。

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