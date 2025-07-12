新北表揚55位模範父親 94歲方三旗育12子女堅毅奉獻最佳典範

114年新北市模範父親最年長的的是雙溪區方三旗，今年高齡94歲，在日治時代的偏鄉用雙手養育12名子女，各個事業有成，家庭生活美滿。（記者羅國嘉攝）

2025/07/12 17:32

〔記者羅國嘉／新北報導〕8月8日父親節即將到來，新北市長侯友宜今（12）日在市府表彰55位傑出父親，其中，94歲的方三旗來自雙溪區，日治時期在偏鄉一手撫養12名子女，子女各有成就、家庭幸福，是父親堅毅奉獻的最佳典範。表揚大會以「光陰的故事」為主題，融入夜市風格與親子記憶，溫馨感人。

侯友宜說，今年新北市府模範父親表揚以「光陰的故事」為主題，拍照背板融入夜市元素，象徵從小到大父親帶著全家到處遊玩的記憶，由專人協助父親與家人合影留念，讓爸爸和家人們一同重溫美好的親子回憶。

請繼續往下閱讀...

新北市114年度模範父親表揚大會除了94歲的方三旗故事感人，淡水區83歲的翁禎祥年輕時獨自赴台東創業，靠雙手從無到有，省吃儉用拉拔4名子女完成學業。工作雖繁忙，他仍堅持陪伴孩子成長，成為家中堅強後盾。當小女兒想赴澳洲打工度假，全家擔憂反對，唯獨翁爸爸力挺，鼓勵她勇敢挑戰，讓子女至今感念在心。

三重區57歲的黃舜彬，因小女兒確診自閉症毅然向郵局申請留職停薪，後來更提前退休，全心陪伴女兒成長。他不僅深入學習身心障礙照護，更在課堂中主動協助他人，成為許多新手家長的精神支柱，用親身經歷引領同路人走出迷惘。

永和區74歲的謝吉足重視教育與親子關係，假日常帶子女到圖書館閱讀，引領他們進入知識世界。子女都成為文壇作家，謝爸爸謙虛地說，「我只是帶他們走進故事裡，他們自己找到方向。」退休後，謝吉足熱心投入志工與社區服務，與妻子共同經營豆花店34年不漲價，每逢節日還免費送豆花給長者，愛心不斷。

在郵局服務的黃舜彬為了陪伴自閉症女兒成長，不僅請假一年，甚至提早退休。（記者羅國嘉攝）

淡水區翁禎祥省吃儉用，鼓勵子女勇敢逐夢，榮獲114年新北市模範父親。（記者羅國嘉攝）

永和區謝吉足引領子女進入書中，成就文壇兄妹作家，榮獲114年新北市模範父親。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法