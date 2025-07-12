日本仙台也有「台灣燈會」！原因超暖心 544盞彩繪燈籠跨海展出

仙台台灣燈會11日晚間啟燈，吸引民眾搶拍。（普濟文史研究協會提供）

2025/07/12 17:07

〔記者王姝琇／台南報導〕2011年的東日本大地震海嘯重創日本仙台，為感謝台灣透過捐款等方式支持重建，若林區藤塚Aquaignis仙台特別舉辦「2025仙台台灣燈會」，11日晚間正式啟燈，544盞來自普濟燈會的彩繪燈籠打造隧道，營造夏日夢幻氛圍。

日本仙台市若林區受311海嘯重創，特別選在災區嚴重的Aquaignis仙台舉辦活動，普濟文史研究協會執行長蔣文正指出，在歷經災害破壞和住戶遷出後這裡多出很多荒廢空地，爾後仙台市政府為振興當地，收購這些土地出租給企業，Aquaignis仙台在這樣的背景下誕生；去年適逢台南400，透過燈籠帶來光亮，見證當地重建與復興，帶來祝福點亮希望。

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蔣文正說，這次二度來到這裡參展，也感受到過去1整年的變化，活動即日起到8月24日，白天有台灣文化體驗和產品展覽，讓民眾享受台灣美食，每天下午4點開始就會啟燈，點亮544盞來自普濟燈會的彩繪燈籠，透過燈火傳遞來自台灣的祈願與祝福，深化台日文化交流，讓「信仰的光」跨越國界、溫暖人心。

仙台台灣燈會選在災情嚴重的仙台市若林區藤塚Aquaignis仙台舉辦。（普濟文史研究協會提供）

仙台台灣燈會11日晚間啟燈，吸引民眾搶拍。（普濟文史研究協會提供）

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