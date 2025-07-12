年收300萬卻天天騎機車上班 網一看地點：開車是折磨

網友發文分享，身邊竹科工程師朋友即使年收高達300萬，仍選擇每天騎機車通勤，示意圖。（資料照）

2025/07/12 22:29

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕年收入高就一定要開車通勤？網友發文說，身邊竹科工程師朋友即使年收高達300萬，仍選擇每天騎機車通勤，甚至花錢請人接送小孩上下學；貼文引發網友熱議。

網友在Dcard發文說，有位在竹科工作的朋友年薪高達300萬元，聽起來風光亮眼，卻仍選擇每天騎機車通勤，就算下雨天也照騎不誤。這位朋友甚至花錢請人接送小孩上下學，就算自己下班時間其實也不算太晚，卻從未親自開車接送，讓她不禁納悶，「領這麼高的薪水，為什麼不開車上下班，不是比較輕鬆嗎」？

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貼文曝光後，網友紛紛反駁，「領高薪所以必須開車？這之間有因果關係嗎？」、「你賺太少才會想要急著證明自己，想開好車，覺得高薪的人應該是你夢想中開著名車的樣子，但其實大家比較在乎時間」、「可能不會開車，我有幾個博士朋友也都不會開車」、「他的需求是『到公司』不是『開車』」。

此外，不少網友點出關鍵是「交通太糟」，「新竹的交通太慘烈了，開車都在塞車騎車比較快。補充比較：往高速公路的路騎車5分鐘，開車40分鐘親身經歷…」、「是不是沒去過竹科，那裡的破交通，騎車快很多。週五下班、下雨天有夠塞」、「走國一竹北到園區，正常10分鐘不到的路程，開車下班要塞一個小時」。

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