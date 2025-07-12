新竹水蜜桃大豐收 連續3週末促銷

新竹縣「甜蜜豐收 樂桃尖石」首場推廣活動，今起兩天在竹縣府前廣場登場。（記者廖雪茹攝）

2025/07/12 16:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕盛夏水蜜桃上市！今年適逢閏6月加上雨水充沛，新竹縣尖石鄉後山的水蜜桃產量增加約2至3成，鄉公所今起一連3個週末假日，依序在竹縣政府廣場、竹市巨城、台北市瑠公公園，舉辦「甜蜜豐收 樂桃尖石」推廣活動，邀請大家就近選購當季細嫩多汁的水蜜桃。

尖石鄉長曾國大表示，尖石水蜜桃主要產區位於後山的秀巒村，總面積約68.5公頃，產量每公頃約1萬500公斤，品種以大久保、中津白桃、上海蜜、黃金桃為主，具有果香濃郁、甜度高、口感細緻等特色。今年因天候條件穩定，預期整體銷售表現將優於往年，估計產值約8600萬元。

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「甜蜜豐收 樂桃尖石」首場活動，今天在竹縣府前廣場由泰雅族耆老祈福啟動，副縣長陳見賢出席開幕式，傳源文化藝術團表演、張孝文、希本·伊斯南冠等歌手現唱。

泰崗部落果農表示，７月原本就是水蜜桃的盛產期，今年因適逢閏6月，加上雨後天晴雨水充沛，秀巒村家家戶戶的水蜜桃產量平均增加了2至3成，品質也都相當好。

尖石鄉農業課長田祖妘表示，尖石水蜜桃禮盒為統一售價，12顆、10顆、8顆、6顆、5顆，價格依序為500元、600元、700元、800元、1100元。

迎接今年水蜜桃豐收年，尖石鄉公所今年除了提供尖石水蜜桃網路銷售平台，也規劃3場次實體展售會，下週的7月19、20日在竹市巨城廣場，7月26、27日則是在北市東區瑠公公園，現場都安排趣味活動、原民體驗、精彩表演等。

今年適逢閏6月加上雨水充沛，新竹縣尖石鄉後山的水蜜桃產量增加約2至3成，且品質優良。（記者廖雪茹攝）

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