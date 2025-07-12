大學分科測驗》數乙首次登場！台北考生：根本是會考難度

今天下午第一節是考今年首次登場的數乙，不少考生提早交卷，大部分同學反映考題都很簡單，甚至有考生直言「根本是會考難度」！（記者孫唯容攝）

2025/07/12 16:44

〔記者孫唯容／台北報導〕114年大學分科測驗第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，下午第一節是考今年首次登場的數乙，不少考生提早交卷，大部分同學反映考題都很簡單，甚至有考生直言「根本是會考難度」！

師大附中莊同學表示，題目真的偏簡單，像是虛數的章節，就是考簡單的把答案變成正的即可，積分也是考最簡單的，也沒有考微分，極限好像也沒有考很多，很多都是考學測範圍的，都蠻簡單的，「不需要想太久，看大概就知道可以算」，需要使用計算的題目不複雜也不多。

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莊同學還說，這次數乙有一題需要計算機率的題組，還直接把表格都做好，考生只用直接對，也不需要自己去列出機率，不過只有一個數據分析的回歸直線，比較麻煩。

南港高中陳同學表示，這次考題很簡單，計算量很少，多數題目自己「秒算」一看就看得出來答案是什麼，寫得很有自信，比學測簡單很多，除了數據分析那題比較難。

大直高中江同學則說，每一題幾乎都是送分，選擇的最後一題是回歸直線，那題題目沒有要算數值，整份考卷太簡單，因此也順手把數值給算出；大直高中施同學也直言，數乙真的很簡單，除了填空最後一題需要透過分解，因為一般來說不會想到，其餘題目「根本是會考難度」。

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