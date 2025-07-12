慰勞台電人員、警消辛勞 嘉市議員聯手業者送漢堡、醬油致意

市議員陳家平（右三）攜手「環島漢堡達人阿強」（左二）、燒肉業者林馬克（左三），今天送漢堡、醬油，慰勞警察、消防、台電等救災人員辛勞。（記者王善嬿攝）

2025/07/12 16:26

〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成嘉義市路樹倒塌、基礎設施毀損等災情，警察、消防人員第一時間救災，還有台電人員連日搶修，嘉義市議員陳家平與「環島漢堡達人阿強」、燒肉業者林馬克，今天下午現場製作漢堡等美食，分送給嘉義市警、消及台電人員，為辛苦的救災英雄送上溫暖餐點與敬意。

今天陳家平、「阿強」、林馬克共準備300份漢堡與醬油等美食，由嘉義市警察局副局長余鴻恩、消防局副局長李宗儒、嘉義市警察局第二分局副分局長曾文彥等人代表受贈，後續分送給警、消同仁，陳家平團隊另外將漢堡、醬油送到正進行搶修工程的台電人員手中。

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「阿強」陳韋強表示，每半年餐車都會環島到嘉義市賣漢堡，前幾天剛到嘉義市販售，沒想到離開隔天，嘉義就受颱風嚴重災害，因每次受到嘉義鄉親「疼惜」，不只將漢堡搶購一空，還送食物給他們，雖然他是屏東人，但全台灣是一家人，能為前線英雄們做點小事，是他的榮幸。

除美味漢堡，嘉義在地品牌「馬可家」、「野赤燒肉」，共同贊助來自日本武雄的「武雄丸大豆醬油」，今天一起分送給警消、台電等救災團隊，業者林馬克表示，此次風災，燒肉店、公司也受災，但一出門，看到路上災情嚴重，警消、台電人員日夜搶修，很辛苦，響應用美食應援，向救災人員致謝。

陳家平說，與陳韋強、林馬克認識多年，因提議希望慰勞救災人員，由他居間聯繫嘉義市警察局、消防局、台電等單位，今下午分3梯次，製作共300份漢堡，並致贈300份醬油，陸續送到救災人員手中，向辛苦的前線英雄致敬。

市議員陳家平（左三）、漢堡業者阿強（左二）、燒肉業者林馬克（左一）等人，今鞠躬感謝救災人員辛勞。（記者王善嬿攝）

市議員陳家平、「環島漢堡達人阿強」、「馬可家」、「野赤燒肉」等業者，今現場製作漢堡、贈送醬油等物資，慰勞救災人員。（記者王善嬿攝）

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