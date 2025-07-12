丹娜絲颱風+七八水災全台農損突破25億 最慘是「這項」

丹娜絲風災導致台南文旦嚴重受損。（資料照）

2025/07/12 16:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕受丹娜絲颱風及7月8日以來的豪雨影響，造成全台農業災情，農業部統計，截至今（12日）11點止，農業產物及民間設施估計損失已達25億253萬元，以台南市損失9億2903萬元最多，農作物被害面積達1萬8200公頃，主要為香蕉，其次為文旦柚、番石榴、竹筍及柳橙等。

農業部表示，經農糧署、畜牧司、漁業署、林業及自然保育署彙整各地方政府查報資料，這波風災豪雨的農損已達25億253萬元，其中以台南損失9億2903萬元占37％最多，其次為嘉義縣損失6億5721萬元占26％、雲林縣損失4億2100萬元占17％、彰化縣損失2億6594萬元占11％、高雄市損失1億536萬元占4％及屏東縣損失9527萬元占4％。

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農作物損失統計，被害面積達1萬8200公頃，損害程度37％，主要為香蕉，被害面積2119公頃，損害程度32％，損失金額2億2880萬元；其次為文旦柚損失2億1295萬元、番石榴1億5840萬元、竹筍1億4407萬元及柳橙1億2483萬元。

其他還有，畜產損失3463萬元，漁產損失2億5151萬元（主要為牡蠣），林產損失5338萬元，民間設施損失4億530萬元。農業部已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目，可至網站查詢。

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