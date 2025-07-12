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    大學分科測驗》地理科考題聚焦時事 全教會：偏重美國議題

    大學分科測驗地理科考出元宇宙等議題，全教會教師群認為考生須靈活作答才易拿高分。（全教會提供）

    大學分科測驗地理科考出元宇宙等議題，全教會教師群認為考生須靈活作答才易拿高分。（全教會提供）

    2025/07/12 15:26

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗第2節考地理科，全國教師會評論教師群表示，今年題目符合世界脈動，情境靈活多元、圖表豐富，考出元宇宙與虛擬空間、世界棒球經典賽、美國總統川普的關稅政策等，試題水準提升，整體難度略高，但偏重美國議題，東亞區域題材比例不足。

    台北市松山高中老師江裕民表示， 與去年相比，整體略難，靈活度較高，預估分數可能較去年略降，考生需要熟悉基本地理概念且能在現場靈活作答，較能獲得高分。

    全教會分析時事題，如第1題世界棒球經典賽、第18至19題及第20題、第25題無動力帆船貿易、第20至21題AI產業鏈、第24至26題元宇宙虛擬空間、第27至29題美國灣、第42至43題川普的關稅政策。

    此外，混合題型配分約為42分，江裕民表示，除了14分的單選題外，亦包括28分的簡答、問答、作圖，如第34題提到巴西人口結構，運用三角圖解作圖，整體混合題型設計尚可，但第43題的問答題配分6分比重過高，評分規準訂定可能使考生得分落差變大，而區域議題取材不平均，美國相關議題佔分比例過高，達18分，缺乏東亞區域議題考題。

    評論老師包括國立宜蘭高中徐銘鴻、國立馬祖高中楊智翔、台北市薇閣中學陳怡君、台北市萬芳高中周岳虹。

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