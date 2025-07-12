大學分科測驗》地理科輝達、台積電和川普考題多 五標估與去年差不多

大學分科測驗地理科五標，補教得勝者文教預估和去年差不多。（記者林曉雲翻攝）

2025/07/12 15:11

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗第2節考地理科，補教得勝者文教老師黃創宏分析，今年時事題例如第20-21題考出AI產業與供應鏈，題幹列出輝達、台積電、鴻海等大公司；川普政策則融入兩題第28題與非選題，包括墨西哥灣改名為美國灣、關稅政策影響美國和中國太陽能板產業等，5標估與去年差不多。

黃創宏分析，非選題難度提高，選擇題相對容易，但非選擇題的書寫需統整概念、清楚表達觀點，多數學生會有困難，另必修和選修比例穩定，今年和過往相同，必修地理約佔比70%，高三選修部分約佔比30％，與108課綱實施以來的命題結構一致。

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黃創宏說明，今年仍有大量圖表題設計，18題以上需要圖表分析，例如空間資訊系統 （GIS）、三角圖解、人口集中指數、公眾參與式地理資訊系統判讀等；另考出高層次空間推理，例如第32至34題考「空間人口集中指數」，需理解不同國家的居住與都市化分布，波蘭、澳洲、韓國被提及比較，需理解其城市發展背景。

此外，黃創宏表示，今年的圖形操作型題目，例如第35至36題考15分鐘生活圈，學生需從圖中辨識服務設施分布與覆蓋範圍；第39至41題考桃園市與台北市的都市功能差異，需從圖示符號推論城市類型，例如台北市南區百貨公司較多。

黃創宏提到108課綱彈性與選題自由，例如課綱中「東西文化接觸區域」單元，包括南亞和東南亞，第30至31題考出此單元，但第32題非選題要考生擇一作答，就勾選區域寫出該區的2大主要宗教。

至於難題與易錯題，黃創宏舉例第28題墨西哥灣改名美國灣，考點是美墨邊界的具體島嶼位置，屬於冷門小地理，已考上大學的考生也都會答錯；第32至34題考三角圖解與假性都市化現象如巴西，高一若沒打好基礎，恐會答錯三角圖題，巴西題則需了解都市化與貧民區擴張的背景。

黃創宏表示，地理科須打好必修地理的基礎，熟悉圖表判讀技巧，掌握時事議題與地理知識的連結，練習以地圖與數據支撐空間分析與非選作答，才易拿高分。5標預估為頂標51、前標46、均標40、後標33、底標28級分。

補教得勝者文教老師黃創宏說明今年地理科考題，必修仍占70％。（記者林曉雲攝）

輝達、台積電及鴻海等都是熱門關鍵字，今年大學分科測驗地理科入題。（記者林曉雲翻攝）

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