龍潭舊城區停車一位難求 桃市府規劃龍潭國小操場興建地下停車場

市府規劃在龍潭國小操場興建地下2層停車場，可停342輛車。（交通局提供）

2025/07/12 14:56

〔記者謝武雄／桃園報導〕龍潭舊城區停車位經常一位難求，為此，交通局研擬2個方案進行評估，其一是在龍潭國小、龍潭高中兩校操場興建地下1層停車場；第二案則是龍潭國小操場興建地下2層停車場，經評估後決定第二案，初估可提供342個停車位，由於需代拆代建龍潭國小圖書館及神龍路53巷道路拓寬徵收，所需經費高達11億元，目前爭取中央補助。

市議員張肇良也提到，由於老城區附近沒有公有地可以蓋停車場，使用學校空間無可厚非，龍潭國小及龍潭高中，兩校操場緊鄰，因此無論是第一、二案皆可行，但要考量神龍路側包含學校用地、私有土地，私人土地部分，地主都希望市府協議價購，也呼籲市府加快土地取得速度。

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市議員劉熒隆表示，目前老城區的停車位約130個根本不夠，為了吸引更多觀光人潮和滿足居民生活需求，興建地下停車場已是當務之急。

市議員徐玉樹說，龍元宮商圈鄰近龍潭大池，且周邊有許多美食小吃，每逢端午龍舟及假日總吸引許多人潮前往，停車位不足問題由來已久，學校操場興建停車場既然定案，就請加快腳步進行。

交通局停車管理工程科長巫秀堅表示，龍潭國小立體停車場所需工期約5年（含圖書館代拆代建），至於停車場出口規劃在神龍路53巷，也必須拓寬以連接神龍路。

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