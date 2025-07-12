首間美籍航空公司進駐高雄機場 聯合航空「高雄、東京」今首航

美國聯合航空「高雄－東京」今正式起航，高雄市長陳其邁與美國聯合航空Marcel Fuchs海外銷售董事總經理、美國在台協會高雄分處長張子霖處長、觀光局長高閔琳等人，共同見證歷史性的一刻。（高市府提供）

2025/07/12 14:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕美國聯合航空「高雄、東京」航線今正式起航，聯航也是首間在高雄國際機場設點的美籍航空公司，高雄市長陳其邁表示，聯航加入讓高雄飛往美國或日本有新選擇。

陳其邁今與美國聯合航空Marcel Fuchs海外銷售董事總經理、美國在台協會高雄分處長張子霖（Neil Gibson）等人，共同見證歷史性的一刻。

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陳其邁表示，過去高雄市民若要前往美國，往往須先搭車至桃園出發，再經由舊金山或加州等地中轉，整趟旅程常需花費兩天時間；如今透過聯合航空高雄直飛東京航班，可在東京銜接前往美國主要城市，非常便捷。

他提到東京長年為高雄航空站最受歡迎的國際旅遊目的地之一，看好這條航線具高度競爭力。

聯合航空也看好高雄潛力，在全球航空業復甦之際成為首家進駐高雄的美籍航空公司，顯示對南台灣發展的高度信心；這次新航線連結台灣（高雄）、日本（東京）與美國（舊金山）等三地，不僅服務南部旅客，也為高雄帶來更多國際觀光與商務交流的契機，並與如台積電等高科技產業形成良好互動，有助提升城市國際能見度。

市府指出，隨著高雄國際航線網絡持續擴展，將持續與航空公司、觀光產業及中央單位攜手合作，強化機場軟硬體服務，提升旅客接待能力，讓高雄成為南台灣對外連結的核心門戶，進一步推動城市經濟發展與國際形象全面升級。

聯合航空新航線串聯美國舊金山、日本成田及高雄機場，提供南部民眾及旅客飛往日本及美國航線的新選擇。（高市府提供）

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