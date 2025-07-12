為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大學分科測驗》地理考川普關稅、能源轉型 台北考生：有看新聞就會寫

    考生反應地理難度不高，其中最後一題手寫題為時事題，與川普的經濟政策、綠能與能源政策轉型相關，考生認為平時有看新聞就能順利應答。（記者孫唯容攝）

    考生反應地理難度不高，其中最後一題手寫題為時事題，與川普的經濟政策、綠能與能源政策轉型相關，考生認為平時有看新聞就能順利應答。（記者孫唯容攝）

    2025/07/12 13:52

    〔記者孫唯容／台北報導〕114年大學分科測驗第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，上午第二節地理考試結束前就有不少學生走出考場。考生反應難度不高，其中最後一題手寫題為時事題，與川普的關稅政策、綠能與能源政策轉型相關，考生認為平時有看新聞就能順利應答。

    師大附中高同學表示，跟歷屆考題比較起來簡單很多，都是考課本上面有寫的，問題的形式也更直觀，自己寫起來感覺很順利。其中最後一題手寫題，跟川普的關稅政策有關，內容詢問川普的關稅政策跟美國境內綠能跟能源政策轉型的影響，還有全世界碳排放的影響。高同學認為，這題在題幹上都有給出線索，有提到給中國稅率特別高，中國又是製造業大國，那相對來說關稅衝擊中國這麼多，製造業就會趨緩，碳排放也是。

    高同學也提及，美國的綠能產業跟能源政策，多數都依靠外國製造，關稅提高他們能源轉型的成本也會提高，不利其國內的政策轉型，個人認為平時有看過新聞，這題就順利得分。

    和平高中郭同學、蕭同學受訪時也提及川普的關稅政策，郭同學覺得身為三類組，這次考地理有8成都會寫，2成寫不出來；蕭同學則是二類組的學生，自己寫川普關稅政策時，共有2個論點要解釋原因，都寫得很順利。

    南湖高中臧同學表示，自己都能順利應答，時事題就是川普的關稅政策，其中有一題人口題型讓自己印象很深刻；內湖高中柯同學說，跟歷屆比起來簡單，就跟曾經寫過的題目差不多，除了川普的關稅題外，還有討論到全球暖化的時事題，自己相當有信心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播