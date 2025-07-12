大學分科測驗》地理考川普關稅、能源轉型 台北考生：有看新聞就會寫

考生反應地理難度不高，其中最後一題手寫題為時事題，與川普的經濟政策、綠能與能源政策轉型相關，考生認為平時有看新聞就能順利應答。（記者孫唯容攝）

2025/07/12 13:52

〔記者孫唯容／台北報導〕114年大學分科測驗第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，上午第二節地理考試結束前就有不少學生走出考場。考生反應難度不高，其中最後一題手寫題為時事題，與川普的關稅政策、綠能與能源政策轉型相關，考生認為平時有看新聞就能順利應答。

師大附中高同學表示，跟歷屆考題比較起來簡單很多，都是考課本上面有寫的，問題的形式也更直觀，自己寫起來感覺很順利。其中最後一題手寫題，跟川普的關稅政策有關，內容詢問川普的關稅政策跟美國境內綠能跟能源政策轉型的影響，還有全世界碳排放的影響。高同學認為，這題在題幹上都有給出線索，有提到給中國稅率特別高，中國又是製造業大國，那相對來說關稅衝擊中國這麼多，製造業就會趨緩，碳排放也是。

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高同學也提及，美國的綠能產業跟能源政策，多數都依靠外國製造，關稅提高他們能源轉型的成本也會提高，不利其國內的政策轉型，個人認為平時有看過新聞，這題就順利得分。

和平高中郭同學、蕭同學受訪時也提及川普的關稅政策，郭同學覺得身為三類組，這次考地理有8成都會寫，2成寫不出來；蕭同學則是二類組的學生，自己寫川普關稅政策時，共有2個論點要解釋原因，都寫得很順利。

南湖高中臧同學表示，自己都能順利應答，時事題就是川普的關稅政策，其中有一題人口題型讓自己印象很深刻；內湖高中柯同學說，跟歷屆比起來簡單，就跟曾經寫過的題目差不多，除了川普的關稅題外，還有討論到全球暖化的時事題，自己相當有信心。

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