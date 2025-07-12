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    丹娜絲摧殘古蹟損壞情況曝光 鹽水八角樓與麻豆林家受創

    台南市定古蹟鹽水八角樓1樓洗石子剝落、2樓窗戶傾倒。（圖由南市文化局提供）

    台南市定古蹟鹽水八角樓1樓洗石子剝落、2樓窗戶傾倒。（圖由南市文化局提供）

    2025/07/12 13:29

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風挾帶強風豪雨侵襲南台灣，南市多處地區出現嚴重災情，其中古蹟、歷史建築等文化資產亦不幸受損。經初步統計，共有50處古蹟與歷史建築受損，包括鹽水八角樓屋面瓦片移位損壞，所幸未傳出人員傷亡，目前已陸續進行現場查勘與修復經費評估，預計所有勘查工作將於14日完成。

    文化資產管理處表示，受損的50處文化資產中，包括市定古蹟31處、歷史建築19處，其中17處需進一步實地查驗以釐清損壞程度。較為明顯的損壞案例包括，原臺南愛國婦人會館、原臺南武德殿、原臺南山林事務所出現門窗破損與滲水情形；鹽水國小神社鳥居傾斜；麻豆林家三房祖厝保護鋼棚架受損、基座疑似下陷並有屋瓦掉落。

    鹽水八角樓一樓洗石子剝落、二樓木屏堵與窗戶傾倒、屋面瓦片移位損壞；北門出張所與洗滌鹽工廠則出現屋瓦大面積移位、垂脊瓦片脫落等問題。

    文化資產管理處處長陳思瑀表示，丹娜絲颱風雖造成文化資產一定程度損害，所幸整體受損情形仍屬可控範圍，希望於下週完成所有現勘作業後，儘速彙整各案復建所需經費，協助管理單位提報修復計畫，並提供後續修繕輔導，儘快完成受損文化資產的修復與再生。

    台南市定古蹟鹽水八角樓，2樓木屏堵傾倒。（南市文化局提供）

    台南市定古蹟鹽水八角樓，2樓木屏堵傾倒。（南市文化局提供）

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