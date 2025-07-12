屏東南灣海域漁船擱淺 海巡嚴密監控待漲潮拖船

漁船南灣獨立礁擱淺 海巡嚴密監控待漲潮拖船。（海巡提供）

2025/07/12 13:23

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東南灣海域昨晚驚傳漁船擱淺事故，一艘漁船自後壁湖漁港出港後，因海象不佳遭浪打斷錨，漂流至獨立礁附近擱淺。海巡署第八巡防區指揮部接獲通報後迅速展開救援行動，派遣第十四海巡隊及第六岸巡隊後壁湖安檢所，共出動2艇2車16人趕赴現場查看；船上僅船長一人，船體暫無損壞或漏油情形，但因正值潮汐低潮，友船無法立即拖帶，船長已由威鯨救難協會協助接駁上岸，靜待今晚漲潮時機再行拖船作業。

海巡署第八巡防區表示，該漁船昨晚6時從後壁湖漁港出發，原本計畫在南灣海域進行錨泊作業，卻因突遇惡劣海象，錨繩遭浪拍斷，導致船隻失去控制漂至獨立礁擱淺。海巡獲報後立即展開部署，確認船長安全無虞，船體結構也無明顯損壞，但因潮汐限制，拖船作業需待水位上升才能進行。為確保安全，船長已於今晨返回陸地，預計今晚將聯繫友船協助拖帶。

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為避免擱淺漁船發生漏油或其他意外，海巡隊員及艦艇持續在南灣海域周邊巡弋，嚴密監控船隻狀況。海巡強調，海巡將保持高度警戒，若發現漏油或船體進一步損壞，將立即啟動應變措施，確保海洋環境與航行安全不受影響。同時，威鯨救難協會也提供必要支援。

南灣後壁湖周邊海域因地形特殊，過去也曾發生類似擱淺事件，當地漁民對此多有警惕。此次事件雖未造成人員傷亡，但也再次提醒漁民出海前需密切注意氣象與海象變化，並確保船隻設備完備。海巡呼籲，漁船作業時應隨時保持聯繫，若遇緊急狀況可立即通報求助，以確保人船安全。

漁船南灣獨立礁擱淺 海巡嚴密監控待漲潮拖船。（海巡提供）

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