大學分科測驗》地理科難易適中 高雄考生：考題很生活化

大學分科測驗第地理考題，高雄考生普遍認為不少「概念」題，融入生活化、參與式、素養式題型，題幹較短，閱讀起來較不吃力。（記者黃良傑攝）

2025/07/12 13:19

〔記者黃良傑／高雄報導〕大學分科測驗今（12）日第二節考地理，高雄考生普遍認為不少「概念」題，融入生活化、參與式、素養式題型，題幹較短，閱讀起來較不吃力，地理考題難易適中。

鳳山高中楊姓考生認為，部分表格題目需要思考，判斷需仔細，混合題不難，但觀念要清楚較易作答；另外最後一題由美國關稅時事切入，不難發揮，但需要思考短期以及長期影響。

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鳳新高中的黃怡瑄與洪瑄妊認為考題普通中等，各類型題材分布平均，整體以觀念題居多，沒有過於強調細節的題目，其中北北基桃人口活動題組讓兩人印象深刻，認為需要綜合判斷。

新莊高中陳同學表示，地理題符合時事題，還有一題與Al科技產業素養題，即使是背記題型也會融入生活化；岡山高中呂同學認為地理融入公眾參與式的題型，如在地圖上標廁所位置，很生活化且實用，不過，有關季風題目較艱深。

復華高中陳姓考生認為手寫題論述部分。因有字數限制，沒辦法想到什麼就直接下筆，需要整理思緒後濃縮簡化呈現。

大學分科測驗第地理考題，高雄考生普遍認為不少「概念」題，融入生活化、參與式、素養式題型。（記者黃良傑攝）

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