大學分科測驗》歷史科考出8題經濟題 補教：是否與川普關稅有關

大學分科測驗歷史科考出8題經濟題，得勝者文教老師馮敬之說，是否與美國總統川普關稅議題有關，不好說。（記者林曉雲攝）

2025/07/12 13:14

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗首節考歷史科，補教得勝者文教老師馮敬之分析，今年各方面都命題，其中經濟題考出了8題之多，是否與美國總統川普的關稅議題有關，而第35至37題考出關稅貿易，中國清代開港通商，安平、淡水、打狗及雞籠是通商口岸正口，考生須以10個字內說明禁止鹿耳門直接貿易是為了防止逃稅，不只要能判讀資料，還要了解時代背景才易拿高分。

馮敬之表示，今年手寫題都不好答，例如第38至40題，1930年代蔣中正採取「先安內，後攘外」政策因應中國時局，一位中國現代史專家分析給出觀念相反的資料一和資料二為題幹，第39題考生要寫出中共取得有利位置為何？蔣中正何以陷入為難？考生不能只抄題目，要融合學到的知識。

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經濟題包括第10、27、28、31、35、36、37、41、42題，馮敬之說明，第10題用銅錢考中國北宋的國際關係，第27和28題把中國江蘇的棉花分蘇南和蘇北，考生要根據資料解讀答題，第31題考民國撤退後的肥料換股，很久沒有出題；第41至42題考出西班牙經濟史。

部分題目引發解題老師熱烈討論，例如第6題用20世紀某一時期中國四川省官方資料繪製的人口死亡率變化園，正解應是C，3年大飢荒是1959至1961年；第19題指某國軍隊組成多元，士兵有挪威裔、捷克裔、義大利裔、法蘭西裔、奧地利裔、南斯拉夫裔等，具有共同的國家認同，要學生判別是哪國，關鍵在於「裔」指後代，奧匈帝國不包括法國，正解應是C二次世界大戰時的美國軍隊。

此外，美國和蘇聯的分歧、伊斯蘭教、哥白尼及耶穌會士、日軍攻打金門、台灣原住民等皆入題，5標預估下降1至2級分，頂標51、前標46、均標39、後標32、底標26。

大學分科測驗歷史科難度增加，得勝者文教預估5標下降1至2級分。（記者林曉雲翻攝）

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