池上鄉公所開課教布袋蓮編織 生態殺手變精美藝品

學員們各據一處坐下埋首編織。（池上公所提供）

2025/07/12 13:08

〔記者劉人瑋／台東報導〕外來種植物布袋蓮堵塞水道又危害生態，台東縣池上鄉公所試圖將其化為循環再利用的天然資源，發現原來有工藝老師教授布袋蓮編織，甚至大廠IKEA早就有販售相關商品，公所近日找來老師，將撈起數噸的布袋蓮透過巧手化為精美藝品。

池上公所12日舉行「大波池夏日生態教室」，教授的是歷來公所頭痛的目標-大坡池布袋蓮編織，學員們透過國立台灣工藝研究發展中心所介紹的老師林彥伶，人人埋首將根根曬得枯楬的布袋蓮互相交疊、壓實並織成盆裝，每條粗厚的布袋蓮未經搗爛取其纖維，整株剝成細株即可成編織素材，有鄉民則說，「好像隔壁（關山鎮）出名的蘿蔔乾！」但編成後還能帶回家，實在有意思。

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每年公所僱工清出數公噸布袋蓮，以往曬在池邊任其腐爛是個問題，前任公所員工調職前，見到這次授課老師林彥伶成果展中出現布袋蓮編品，興奮請教下，林卻回答:「IKEA就有在賣了！」東南亞部落也以此賺外快，才促成這次活動，但活動並不是要山寨或和IKEA「搶生意」，而是解決生態問題。鄉長林建宏稱「它不只是美麗的浮水花，更蘊藏無限的創作可能」。

學員們各據一處坐下埋首編織。（池上公所提供）

撈起布袋蓮並在池邊曬乾，這次不必再以廢棄物處理掉。（池上公所提供）

撈起布袋蓮並在池邊曬乾，這次不必再以廢棄物處理掉。（池上公所提供）

撈起布袋蓮並在池邊曬乾，這次不必再以廢棄物處理掉。（池上公所提供）

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