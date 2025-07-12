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    近5個月改善 台北環南市場改建開幕

    台北環南市場歷經多年改建工程、攤商搬遷，現階段建築外觀呈現代化，室內也規劃綠化露台，符合綠建築與智慧建築標準，在今年2月份試營運，歷經近5個月改善，逐步完善各項設施與服務，今日開幕。（記者孫唯容攝）

    台北環南市場歷經多年改建工程、攤商搬遷，現階段建築外觀呈現代化，室內也規劃綠化露台，符合綠建築與智慧建築標準，在今年2月份試營運，歷經近5個月改善，逐步完善各項設施與服務，今日開幕。（記者孫唯容攝）

    2025/07/12 12:55

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北環南市場歷經多年改建工程、攤商搬遷，現階段建築外觀呈現代化，室內也規劃綠化露台，符合綠建築與智慧建築標準，在今年2月份試營運，歷經近5個月改善，逐步完善各項設施與服務，今（12）日開幕。

    台北市場處指出，環南市場建築樓高地上6層、地下2層，總攤位數量逾1300攤，民眾可以在一樓採購各類生鮮蔬果、肉品、海鮮、乾貨等，走到二樓就可以吃簡單的小吃，以及購買日常雜貨，成為最具規模的市場之一。本次開幕典禮地點是二期裝卸貨停車場，平時用於物流作業的區域，在遇到節慶期間轉換為大型活動場地，展現市場靈活運用的特性。

    台北市副市長林奕華致詞時表示，自己當議員就有討論環南市場的議題，從105年動工到今年落成、以及今天的開幕，見證全台灣最大的批發零售市場落成，現在環南市場依然有需要進步的地方，將責請市場處針對仍有部分設施設備尚有未盡完善之處，儘速辦理後續改善，讓全新的環南市場衛生更好、安全更好，各種設備都更好，市府會持續深入了解自治會與攤商的需求，為了市場的繁榮來共同努力，希望更多人可以來到環南市場 。

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