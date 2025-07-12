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    颱風、熱低壓都往日本移動！ 氣象粉專提醒下週赴日旅遊留意天氣

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，準百合預計下週一（14）、二（15）期間，侵襲日本關東、東北及北海道，另熱帶擾動92W將於下週一（14）侵襲日本九州、四國及山陰山陽地方。（圖擷取自臉書）

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，準百合預計下週一（14）、二（15）期間，侵襲日本關東、東北及北海道，另熱帶擾動92W將於下週一（14）侵襲日本九州、四國及山陰山陽地方。（圖擷取自臉書）

    2025/07/12 14:35

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕目前位在太平洋上的熱帶性低氣壓TD07正往日本方向移動，氣象專家，推測TD07最快將於今日或明晨形成輕颱「百合」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，準百合預計下週一（14）、二（15）期間，侵襲日本關東、東北及北海道；另熱帶擾動92W有機會達熱帶低壓強度，將於下週一（14）侵襲日本九州、四國及山陰山陽地方。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，準百合將沿著副熱帶高壓邊緣北上，預計下週一（14）、二（15）期間，侵襲日本關東、東北及北海道，於此同時位於東海的熱帶擾動92W逐漸東移、增強，抵達日本前有機會達到熱帶低壓強度，將於下週一（14）侵襲日本九州、四國及山陰山陽地方。

    粉專直言，受到兩個熱帶系統及後續殘留雲系影響，下週日本各地天氣均不穩定、變化快速，提醒前往日本的朋友要注意當地天氣狀況囉！

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