大學分科測驗》歷史科台灣史中間偏易 全中教：舊題有新意

大學分科測驗歷史科，全中教老師群認為，台灣史中間偏易。（全中教提供）

2025/07/12 12:40

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗首節考歷史，全國高級中等學校教育產業工會評論教師群說明，今年台灣史中間偏易，結合原住民加分的時事議題，多元族群與其他議題結合，女權議題和藝術史能結合選修，命題分布平均。

全中教說明，今年整體試題取材多元，難易適中，具鑑別度，舊題有新意，族群議題多，試題品質趨於穩定，得分與往年接近，命題優點是解題需有基本學科專業知識外，且需運用統整能力，並降低文言文閱讀負擔；缺點是高三選修題目略少，較偏重女權及藝術史。

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全中教分析選擇題，優點是多選題的解題，需結合課本及題幹線索以獲得充分資訊，台灣史中間偏易，結合原住民加分的時事議題，多元族群與其他議題結合，女權議題和藝術史能結合選修，命題分布平均；飲食史及棒球題屬於生活化的議題，試題閱讀量減少。

此外，今年混合題或非選擇題試題，全中教分析屬中偏難，優點是思考層次高，需詳讀內文，缺點則是第40題和第41題與題幹無關，較偏知識。

評論教師群包括台北市大直高中杜可瑜、新北市板橋高中周玉翎、桃園市武陵高中陳榮聲、台北市成功高中賴志忠、台北市萬芳高中謝家偉。

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