大學分科測驗》洗產地、蔣中正反共抗日入題 歷史科較去年難五標恐降

台北市高中歷史科教師群分析歷史考題。（記者楊綿傑攝）

2025/07/12 12:23

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學分科測驗次日由歷史科考生首先登場，包括「洗產地」概念、民意調查、蔣中正反共抗日政策、美蘇關係等內容均入題，大考中心指出，試題以對歷史文本閱讀、歷史觀點比較，同時也要能夠針對證據判斷及探究。台北市高中歷史科教師群認為，試題難度屬於適中，國家立場與政治軍事、經濟與社會等內容比例較重。

大考中心副主任黃璀娟提到，歷史科取材貼近生活，如第13題解讀考古羅馬帝國的神像、第41至42題現代貿易中從他地進口再更換製造國標籤的作法。另第38至40題蔣中正「先安內，後攘外」政策，考生須有基礎知識並結合當時代的國家處境；第45題要能跳脫蘇聯把東歐關進鐵幕的既定印象，重新思考美蘇不同立場等，則著重史料判讀及分析詮釋。

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特色題為第25至26題日治時期的民意調查，黃璀娟提到，考生要先解讀調查數據，並結合課堂所學日本對台灣原住民統治政策的認知，可分析出原漢隔離政策及同化政策的影響，也可讓考生理解數據背後隱藏的政治與社會因素，提供以時代發展脈絡解讀數據的不同角度。

建國高中教師莊德仁評析，整卷難度中等，選擇題測驗學生閱讀理解分析史料的能力，混合題與非選題其題型多為資料閱讀題，由數則資料組合而成，學生必須找出問題核心，才能理解史料的意義與重點，有些題目未必能直接從資料找到答案，要運用邏輯推理與歷史因果脈絡，並注意到歷史人物不同立場下採取的態度與政策，才能寫得出完整表述的句子。而圖表題共有4個圖表，不少題目超過閱讀層次，考生要有歷史知識與因果推理能力，才能判讀題意。試題較去年為難，估計五標可能略降。

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