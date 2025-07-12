嘉市頒發千盞燈助學金 黃敏惠提勘災重摔勉勵學子感恩、要健康

嘉義市長黃敏惠（左5）今頒贈助學金時，提到日前勘災不慎跌倒重摔，以此勉勵學子要感恩、維持健康。（記者王善嬿攝）

2025/07/12 12:34

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府今天舉行「嘉義市千盞燈，照亮眾學生」助學金頒贈儀式，嘉義市長黃敏惠7月8日陪同行政院長卓榮泰勘災時，不慎滑倒重摔在地，她今出席頒贈典禮時提及此事，丹娜絲颱風造成嘉市嚴重災情，然而看到各縣市支援團隊到嘉市協助救災、重建，充滿感恩、以微笑心情面對，她還以此勉勵學子要維持健康、練好肌耐力，有了健康才能社會共好。

黃敏惠說，當天收到通知，行政院長卓榮泰要勘災，她趕快前往，不料跌了一跤，她自嘲還好肉多而且中午吃不下，少了一碗飯的重量，以此勉勵學子從小練好肌肉，一定要健康、讓自己過得好，自己過好、家人就好，社會就共好。

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黃敏惠今表示，千盞燈助學金計畫從2003年開始，是嘉義市延續近23年的傳統，愈做規模愈擴大，今年共計52間寺廟、1間基金會、2間私人團體及4名社會人士贊助，總贊助金額達243.7萬元，受惠的高中、大專院校及研究所學生共76名，感謝各位點亮千盞燈，讓人因這道光走出黑暗，期許各位同學成為這道光。

其中一名受獎的黃姓同學母親表示，自己單親拉拔女兒長大，一路受到許多貴人幫助，感謝各界善心、提供助學金，女兒已經連續第3年領獎，這筆錢，成為女兒購買文具、社團開銷以及未來升學基金的重要資金，並成為女兒維持好成績的動力，她也叮囑女兒有能力要回饋社會，學校有經濟弱勢同學，逢年過節多帶一份便當，從事公益活動，成為幫助別人的人。

受獎學生林意琇（左3）今代表致詞，感謝各界善心，讓她勇於逐夢。（記者王善嬿攝）

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