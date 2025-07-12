還沒清完！彰化七八水災後垃圾清3天已飆破4600噸

丹娜絲颱風過後彰化遭暴雨襲擊，垃圾激增，各地潔隊忙著處理災後廢棄物。（記者張聰秋攝）

2025/07/12 12:40

〔記者張聰秋／彰化報導〕還在清！「丹娜絲」颱風帶來5天爛天氣，今天（12日）彰化終於放晴，但淹水過後災後清理成了大挑戰。環保局統計，清潔隊連3天出動清垃圾，垃圾量已超過4600噸，比平常多出500多噸，泡水家具、家電、雜物堆成山，還沒清完，明天繼續清，預估下週會更多。

環保局表示，彰化26鄉鎮市平常一週垃圾清運量約4100多公噸，本週因週一放颱風假、週三多數清潔隊休息，僅統計週二、週四與週五3天，光是溪州焚化爐收運量就已達4600公噸。暴增的垃圾包含泡過水的家具電器、倒塌樹枝、雜物等，預估接下來還會再增加。

請繼續往下閱讀...

環保局長江培根說，今天週六多數清潔隊公休，明天恢復清運後垃圾量會持續增加，目前垃圾先暫置在溪州焚化爐儲坑內，「還好儲坑預留有5000噸容量，足以應付這波災後垃圾，不用擔心爆量。」

除了垃圾與雜物，田間稻稈也被沖上馬路，鋪成「稻草路」，清潔隊出動「山貓」小怪手清除，運往堆置場曝曬自然腐化。江培根提醒，這類農業廢棄物不能進焚化爐，以免造成空污。

他也呼籲，颱風暴雨過後，民眾應巡查自家房舍、空屋和空地，落實「巡、倒、清、刷」，避免病媒蚊孳生，防堵登革熱疫情發生。

強風暴雨過後，樹木傾倒樹枝折斷，垃圾量因此增加。（縣府提供）

清潔隊員冒雨清理稻稈覆蓋成的「稻草路」景象，人力加小怪手搶清。（彰化縣環保局提供）

公所清潔隊出動「山貓」小怪手清除田間沖刷到馬路的稻稈，儘快恢復道路順暢。（彰化縣環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法